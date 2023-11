Ferrari Gran Premio Las Vegas 2023: Scuderia Ferrari si prepara con entusiasmo all’atteso ritorno della Formula 1 a Las Vegas, negli Stati Uniti. Sono passati 41 anni dall’ultima volta che si corse nella città più grande dello stato del Nevada, quando le monoposto si diedero battaglia su un circuito allestito nel parcheggio del celebre Caesars Palace.

Per celebrare il ritorno della Formula 1 a Las Vegas, la Scuderia Ferrari presenta la “Back to Vegas Collection,” una serie di capi e accessori in edizione limitata. Creata in collaborazione con l’artista californiano Joshua Vides, questa collezione omaggia l’epoca d’oro della Formula 1 in America, unendo l’iconico rosso Ferrari al bianco, richiamando lo stile delle SF-23 a Las Vegas.

La Scuderia Ferrari visse infatti negli anni della prima epoca d’oro della Formula 1 in America alcune delle sue pagine più memorabili, con Niki Lauda, vincitore di due titoli mondiali (1975 e 1977) nonché di un Gran Premio a Watkins nel 1975, ma anche con Clay Regazzoni, primo a Long Beach nel 1976, Carlos Reutemann, re a Watkins Glen 1978, e con Gilles Villeneuve che nel 1979 fece sua sia la corsa di Long Beach che quella di Watkins Glen con la mitica 312 T4.

A quei tempi sulla carrozzeria delle Ferrari oltre al rosso c’era molto bianco, che la Scuderia ha deciso di riscoprire in occasione del ritorno a Las Vegas, modificando la livrea della SF-23 rendendola unicamente bianca e rossa. Fondamentale nella realizzazione di questa particolare grafica è stata la collaborazione con i partner della Scuderia, che hanno accettato di modificare i propri colori per sposare il progetto, e in particolare con Puma che ha curato tute e divise del team. Anche Charles e Carlos sono stati felici di sposare l’iniziativa: a Las Vegas i loro caschi saranno dunque ispirati al Gran Premio e avranno i colori bianco e rosso, al pari della tuta speciale da gara.

Ray-Ban, Team Partner della Scuderia Ferrari, contribuisce all’atmosfera festosa con il lancio dell’occhiale Aviator in una variante dedicata all’evento di Las Vegas. Caratterizzato da una montatura in metallo, aste in fibra di carbonio e uno speciale Scudetto con il Cavallino Rampante, questo occhiale rappresenta un pezzo unico per commemorare il ritorno della Formula 1 nella città del Nevada.

Inoltre, fino al 20 novembre, Ferrari inaugurerà una pop-up boutique presso il Bellagio Hotel, offrendo ai fan l’opportunità di acquistare le esclusive collezioni moda disegnate da Rocco Iannone, direttore creativo Lifestyle di Ferrari. Un’esperienza unica per celebrare l’eleganza e lo stile distintivo della Scuderia Ferrari durante il ritorno della Formula 1 a Las Vegas.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED