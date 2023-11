Puma Scuderia Ferrari F1 GP Las Vegas, in collaborazione con il famoso artista e designer Joshua Vides, i due brand presentano una collezione esclusiva in onore dell’attesissimo ritorno della Formula 1 a Las Vegas. Questa collaborazione unica fonde arte e motorsport heritage, rendendo omaggio alla prima “golden era” della Formula 1 in America con i colori iconici degli anni Settanta.

Puma Scuderia Ferrari F1 GP Las Vegas: il video

Nell’ambito di questa collaborazione, Puma presenta la collezione Joshua Vides for Scuderia Ferrari: Back to Las Vegas, che offre un range di abbigliamento, sneakers e accessori pensati sia per il racetrack che per la strada. L’iconico rosso Ferrari, tradizionalmente accompagnato da accenti bianchi sulle livree delle auto negli anni ’70, fa ora un ritorno trionfale per il GP di Las Vegas.

Forse l’aspetto più accattivante della collezione Joshua Vides for Scuderia Ferrari è l’attenzione ai dettagli. Vides ha creato con maestria un look and feel disegnato e dipinto a mano su tutti i prodotti, conferendo un autentico tocco artigianale alla collezione. Per esempio, il crew sweater presenta un notevole effetto spazzolato con un cerchio al centro, che dà l’impressione di essere stato dipinto a mano. Questo effetto si può osservare anche nei dettagli spazzolati bianchi della race jacket, della hoodie e dei pants, che esaltano ulteriormente l’estetica generale.

Tra gli elementi distintivi della collezione, spicca l’uso innovativo delle toppe in velcro, che adornano molti dei prodotti lifestyle. Queste toppe non solo introducono un tocco distintivo, ma offrono anche opportunità di personalizzazione, consentendo di trasformare ogni pezzo in un oggetto unico e irripetibile.

Tra i key pieces della collezione figurano una race jacket e pants, una hoodie, un crew sweater e una t-shirt a tema Las Vegas. Gli appassionati di sneakers non rimarranno delusi, con una selezione che comprende le Puma Suede, Tuff e RS-X, ognuna delle quali riflette l’energia e lo stile della Scuderia Ferrari.

Con l’avvicinarsi del Gran Premio di Las Vegas, questa collezione esclusiva offre ai fan e agli appassionati l’opportunità perfetta di celebrare il mondo del motorsport abbracciando al tempo stesso una miscela unica di arte e design.

Puma Scuderia Ferrari F1 GP Las Vegas: la collezione, le immagini

