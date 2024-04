L’edizione limitata Bucintoro 1969 di Venezianico è un tributo all’epico viaggio dell’Apollo 11. Con solo 69 pezzi disponibili, ciascun orologio riflette il prestigio e l’audacia delle missioni spaziali.

Nel 1969, l’umanità ha assistito a uno degli eventi più rivoluzionari della storia: l’atterraggio sulla Luna da parte dell’Apollo 11. Per celebrare questo storico momento, Venezianico ha lanciato l’edizione limitata Bucintoro 1969, un orologio che non solo rend omaggio all’allunaggio e ancora di più alla prima passeggiata dell’uomo nello spazio, ma racchiude anche un pezzo di storia dell’orologeria. Prodotto in soli 69 pezzi, questa serie limitata incorpora il movimento Lemania 1873, lo stesso utilizzato per scandire i secondi sul polso degli astronauti delle missioni Apollo.

Il 20 luglio 1969 è una data che ha segnato il culmine dell’esplorazione spaziale quando il modulo Eagle dell’Apollo 11 ha toccato la superficie lunare. Il Bucintoro 1969 riflette quest’epoca con un design che celebra sia il progresso tecnologico che il coraggio umano. Il cronografo è dotato di un quadrante multilivello con finitura soleil, con una tonalità di nero profondo sotto un cristallo zaffiro a doppia curvatura con gli indici a forma di lingotto e le lancette dorate che richiamano i materiali usati nelle missioni spaziali.

Sul rehaut interno, il Bucintoro 1969 presenta indicazioni dettagliate relative alle fasi del lancio di Cape Canaveral, a partire da una scala tachimetrica che ripercorre i momenti critici del conto alla rovescia del lancio dalla “Preparazione al lancio” a T-60, seguita dal countdown vero e proprio a T-10, l’“Accensione Motori” a T-5, e il “Lancio” al termine del countdown. Dopo lo zero, il cronografo misura la velocità tramite il tachimetro, mentre il pulsante “Reset” azzera il cronografo e lo prepara per una nuova sequenza.

Il rehaut relativo alle fasi di lancio e i tre contatori del cronografo, anch’essi bordati di una sottile linea color oro a contrasto, vantano un pattern, realizzato con stampante 3D, che ricorda volutamente la superficie lunare con i suoi crateri e del tipico colore grigio scuro della regolite. Sul lato della cassa, proprio accanto al proteggi corona, sono posizionati i pulsanti per attivare e resettare la funzione cronografo. Nell’area opposta, alle ore 8, una placca in acciaio riporta il numero seriale di ogni modello di questa esclusiva edizione limitata.

Il fondello, realizzato in vetro zaffiro, è fissato alla cassa mediante otto viti e assicura un’impermeabilità fino a 100 metri. Arricchito da una serigrafia che commemora il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC, momento epocale dell’atterraggio del modulo lunare, il vetro permette una visione integrale del movimento personalizzato da Venezianico.

I fratelli Morelli, guidati da un spirito pionieristico, hanno impiegato sei mesi per restaurare i movimenti Lemania 1873, gli stessi che hanno scandito i momenti delle missioni Apollo e il cui predecessore, il calibro Omega 321, era al polso proprio dell’equipaggio dell’Apollo 11. Ogni movimento, con una riserva di carica di circa 40 ore e una frequenza di oscillazione del bilanciere di 21.600 alternanze all’ora, è stato meticolosamente preparato per essere il cuore di ogni orologio.

Ogni Bucintoro 1969 viene consegnato in un esclusivo astuccio artigianale in legno di noce, che contiene l’orologio, due cinturini di

colore nero, rispettivamente in pelle con sistema di chiusura in velcro ispirato alle tute aereospaziali e in gomma, e a corredo gli strumenti necessari per la loro sostituzione, ed infine l’iconico bracciale Canova.

Fonte: Venezianico

Copyright Image: Sinergon LTD