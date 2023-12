Venezianico presenta il suo nuovo capolavoro: Nereide Ultrablack. Seguendo il successo del Redentore Ultrablack, Venezianico eleva il design a nuovi livelli con l’introduzione della vernice giapponese Musou Black anche nella sua iconica collezione Nereide. Questo modello rappresenta un’odissea nel non-colore dello spazio più profondo, un viaggio nel minimal dal grande impatto visivo.

Musou Black, sviluppata nel 2020 dalla Koyo Orient Japan Co Ltd, è una vernice rivoluzionaria che assorbe il 99,4% della luce, creando un effetto di nero assoluto sul quadrante. Questa caratteristica distintiva, ora applicata al Nereide Ultrablack, rende l’orologio non solo un pezzo di design eccezionale, ma anche un simbolo del fascino misterioso e magnetico dello spazio.

A quasi un anno dal suo debutto nel Redentore Ultrablack, il non-colore è diventato un tratto distintivo del brand, molto richiesto dalla crescente community di appassionati e follower di Venezianico. Nereide Ultrablack, con il suo carattere enigmatico e attraente, forte e determinato, presenta una cassa da 42 mm in acciaio 316L con una doppia finitura lucida e satinata, che rispecchia l’eleganza e la purezza delle linee.

Il vetro zaffiro antiriflesso e la ghiera girevole con inserto in acciaio, priva di indici e numeri, enfatizzano l’identità minimalista ed essenziale dell’orologio. Il quadrante, trattato con la vernice giapponese, elimina ombre e riflessi, lasciando spazio solo al logo del brand e alle sfere trattate con BGW9 Super-LumiNova, che brillano intensamente su uno sfondo nero e compatto.

Nereide Ultrablack, resistente all’acqua fino a 200 metri, è alimentato dal movimento a carica automatica Seiko NH35A e completato da un cinturino Nato in nylon di alta qualità. L’incisione sul fondello, raffigurante un astronauta che ammira la Terra dalla Luna, simboleggia il fascino del cosmo.

Nereide Ultrablack è disponibile in un primo lotto di 500 pezzi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD