Nel 2024, Yamaha presenta una nuova collezione di abbigliamento e accessori, tutti curati nei minimi dettagli. Questa collezione, che include oltre 100 nuovi capi, spazia dalle t-shirt all’attrezzatura da gara, passando per copricapi e guanti.

Ispirata da vari elementi del mondo R/World, come il design delle moto rétro, dalla MotoGP e dalle e-Bike, la linea di abbigliamento Yamaha 2024 rappresenta l’ultima evoluzione in termini di stile per gli amanti delle due ruote di ogni età. Questa collezione permette di creare un look personale unico, che rispecchia la passione per il motociclismo.

La collezione Paddock Blue Teamwear, ispirata dai piloti della Yamaha R7, si basa sull’iconico blu a due tonalità di Yamaha. Questa nuova collezione, caratterizzata da t-shirt, giacche e copricapi, offre tanti capi tecnici che introducono gli appassionati nel mondo R World.

La collezione Paddock Blue Streetwear, invece, si ispira allo stile dell’abbigliamento sportivo e urban degli anni ’80 e ’90. Con un mix vivace di capi, questa linea casual comprende anche cappelli da pescatore. Questi outfit sono perfetti per la vita quotidiana.

La Paddock Blue Essentials è una selezione dei capi di abbigliamento Yamaha più popolari, progettati per l’uso anche in pista. Con una varietà di t-shirt, cappellini e felpe con cappuccio, questa linea offre tutti i capi indispensabile per gli appassionati Yamaha di tutte le età.

La nuovissima collezione di borse Paddock Blue 2024 è stata progettata in armonia con la linea di abbigliamento e comprende zaini, borse e valigie da viaggio ispirate alla R1, perfette per i fan più accaniti.

Per gli amanti dello stile neo-rétro, la gamma Yamaha Sport Heritage XSR ha ispirato la collezione Faster Sons 2024. Questa linea di abbigliamento casual e da corsa presenta tonalità di bianco, nero, cachi e un accattivante arancione bruciato. Un vero e proprio omaggio alle leggende delle corse Yamaha.

La collezione Monster Energy Yamaha Racing Replica è destinata agli appassionati delle competizioni motociclistiche. Ispirata dalla M1 da gara e immediatamente riconoscibile nel paddock della MotoGP, questa linea include t-shirt, felpe, polo e cappellini, tutti realizzati con cura e dettagli ispirati al mondo delle gare.

Per gli amanti del motocross, la collezione MX è la scelta ideale. In collaborazione con Alpinestars per il secondo anno, Yamaha unisce le tonalità blu e bianca ispirate alle ultime moto MX. Questa gamma offre articoli off-road che combinano protezione, stile e comfort sia per giovani che per adulti.

La collezione Cycle, in collaborazione con Alpinestars, è stata pensata per le competizioni su strada e in mountain bike. Realizzata in sincronia con le ultime linee Yamaha Moro 07 eBike e Paddock Blue, è l’ideale per i ciclisti che cercano l’avventura. Infine, la nuova linea di guanti offre ai piloti comfort e sicurezza durante tutto l’anno.

