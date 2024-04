Neutra Simbiosi: il nuovo modello di sneaker sostenibile

Neutra Simbiosi è la sneaker che integra le tecnologie avanzate di Byborre e Vibram, e ridefinisce il panorama delle calzature sostenibili, grazie al suo design unico.

A distanza di un anno dall’anteprima, Neutra lancia l’atteso modello di sneaker Simbiosi. Questa volta Nutra si spinge oltre i confini del suo stesso linguaggio stilistico ed esplora nuovi territori, rafforzando al contempo la collaborazione con Byborre e Vibram. Ispirandosi al concetto da cui prende il nome, nasce dalla fusione delle identità di entrambi i marchi in un unico prodotto. Il principio progettuale adottato è molto simile a quello del tradizionale design automotive, ancorato alla cura artigianale, che coniuga eleganza e prestazioni, purezza e attitudine sportiva.

Lanciata nella tonalità rosa blush, la Simbiosi cattura immediatamente l’attenzione per la qualità dei materiali e il design avanguardistico. La tomaia, progettata con Byborre Create, è realizzata con tessuti sostenibili che reinterpretano i motivi iconici del marchio. Ogni scarpa, unica nel suo genere grazie al motivo cut-out, esprime un connubio perfetto tra innovazione e stile.

Simbiosi si distingue per un look innovativo ed elegante, si caratterizza per la leggera suola in gomma Megagrip di Vibram, abbinata a una tomaia in tessuto che consente una calzata veloce, ed è rifinita da un sistema di allacciatura unico nel suo genere. In particolare, il modello Simbiosi costituisce la prima sneaker in assoluto con la suola Sphike Wrap di Vibram.

Grazie alla Vibram Wrap Tech, la tecnologia con grip ottimizzato che avvolge la tomaia della scarpa, la suola è in grado di definire uno stile audace non convenzionale, che conferisce alla scarpa una personalità unica. La suola Vibram Sphike Wrap è realizzata con mescola Vibram Megagrip, la soluzione migliore in termini di grip su terreni bagnati e accidentati, e con la tecnologia Vibram Litebase, che riduce lo spessore della gomma alla base della suola, mantenendo inalterata la disposizione e la forma dei tasselli.

Fonte:

Copyright Image: Sinergon LTD