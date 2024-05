Renault Rafale E-Tech 4X4 300 CV: l’auto ibrida con un’autonomia in combinato fino a 1.000 km

Renault svela la Rafale E-Tech 4×4 300 CV, una motorizzazione ibrida ricaricabile che combina prestazioni eccellenti e tecnologia avanzata. Con una batteria da 22 kWh, offre un’autonomia fino a 100 km in modalità elettrica e fino a 1.000 km in modalità combinata.

Renault presenta la versione ad alte prestazioni della Rafale: Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV. Questo modello offre una motorizzazione ibrida ricaricabile che combina il meglio del mondo termico ed elettrico. Con una batteria ricaricabile da 22 kWh, la Rafale E-Tech 4×4 300 CV offre un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità 100% elettrica.

Il motore E-Tech 4×4 300 CV è stato progettato sulla base del propulsore E-Tech Hybrid 200 CV, a cui è stato aggiunto un motore elettrico sul retrotreno per aumentare la potenza. Questo sistema consente alla Rafale di raggiungere una potenza complessiva di 300 CV, garantendo prestazioni eccellenti e una trazione integrale sempre attiva. Il consumo combinato si attesta a 0,7 litri/100 km con batteria carica e a 5,8 litri/100 km con batteria scarica, grazie all’efficienza del motore termico e alla capacità della batteria.

La Rafale E-Tech 4×4 300 CV è dotata di un motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri con un nuovo turbocompressore, che porta la potenza a 150 CV e la coppia a 230 Nm. A questo si aggiungono tre motori elettrici: uno sull’avantreno da 70 CV, uno sul retrotreno da 136 CV e un motore elettrico secondario di tipo HSG da 34 CV. Questa configurazione permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 135 km/h in modalità elettrica.

La batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400V garantisce un’autonomia fino a 100 km in modalità 100% elettrica. La ricarica completa della batteria richiede circa 2 ore e 55 minuti alla massima potenza di carica consentita di 7,4 kW (32A). La Rafale E-Tech 4×4 300 CV è inoltre dotata di un sistema di trazione integrale intelligente che ottimizza la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori, garantendo sicurezza e stabilità in tutte le condizioni di guida.

Renault Rafale E-Tech 4X4 300 CV: design e tecnologia Alpine

La versione Atelier Alpine della Rafale E-Tech 4×4 300 CV si distingue per la sua tinta Blu Deepsky Satinato, lo spoiler flottante color Nero Etoilé e i cerchi specifici “Chicane” da 21 pollici con pneumatici Continental (cerchi da 20” per l’allestimento Esprit Alpine). Gli interni rendono omaggio al marchio Alpine, con una moquette che riprende il blu iconico della Marca. Questa versione è dotata di un’inedita sospensione attiva intelligente con camera predittiva, che adatta costantemente gli ammortizzatori in funzione degli ostacoli e delle condizioni della strada.

La Rafale E-Tech 4×4 300 CV offre anche una serie di tecnologie avanzate, tra cui il sistema 4Control Advanced con ruote posteriori sterzanti e la guida ibrida predittiva. Quest’ultima funzione utilizza i dati della mappatura connessa Google per ottimizzare l’uso dell’energia elettrica lungo il percorso, massimizzando l’efficienza del veicolo.

Grazie alla collaborazione con Alpine Cars, la Rafale E-Tech 4×4 300 CV Atelier Alpine offre un’esperienza di guida superiore. La regolazione del telaio e la sospensione attiva intelligente conferiscono a questa versione un comportamento dinamico e un piacere di guida da business class. La Rafale E-Tech 4×4 300 CV è perfettamente al passo con i tempi, super-efficiente e adatta per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi, con un’autonomia fino a 1.000 km in modalità combinata.

Fonte Renault

Copyright Image: Sinergon LTD