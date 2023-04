Paracadutista si salva miracolosamente durante un’esercitazione: ecco è successo.

Un paracadutista dell’esercito americano si è salvato miracolosamente da un malfunzionamento del suo paracadute durante un’esercitazione. Nel video che ha fatto il giro dei social, si può vedere il paracadutista precipitare verso il suolo a velocità sconcertante prima di aprire il paracadute di emergenza. Fortunatamente, la neve ha ammortizzato la sua caduta, permettendogli di uscire quasi indenne.

L’incidente è avvenuto durante un’esercitazione di routine nella quale il paracadutista, del quale al momento non si conosce il nome, stava saltando da un aereo militare insieme ad altre decine di membri della sua squadra. Dopo il salto, il paracadute principale non si è aperto correttamente, costringendo il soldato ad attivare il paracadute di emergenza. Come si vede nel video, gli aerei sono tre, mentre i paracadutisti in discesa sono almeno una sessantina.

Il video che mostra la caduta è stato pubblicato online e ha suscitato un’ondata di emozioni e commenti da parte di molti utenti. Molti hanno espresso la loro solidarietà per il paracadutista, mentre altri hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei soldati impegnati in questo tipo di esercitazioni militari. Sappiamo comunque che per ogni reparto la sicurezza dei propri soldati è la sua massima priorità e che vengono prese tutte le misure necessarie per minimizzare i rischi durante le esercitazioni. L’addestramento ricevuto dimostra come il paracadutista sia riuscito a mantenere la lucidità per affrontare una situazione difficile.

Anche se non visibile, è quasi certo che abbia usato la tecnica per l’atterraggio a velocità più alte del normale, con la quale si cerca spostare l’energia del corpo che entra in contatto con il suolo. Il paracadutista atterra idealmente rivolto verso la direzione di marcia con i piedi e le ginocchia unite. Nel momento in cui avviene il primo contatto con il terreno, la persona passa da una posizione eretta ad assorbire l’impatto permettendo al corpo di piegarsi e di andare verso una posizione orizzontale, ruotando al contempo verso il lato. Se eseguita correttamente, questa tecnica è in grado di consentire ad un paracadutista di sopravvivere indenne a velocità di atterraggio che altrimenti causerebbero gravi lesioni o addirittura la morte.

Fortunatamente, il paracadutista coinvolto nell’incidente si è salvato grazie all’apertura del paracadute di emergenza, mentre la neve avrà sicuramente ammortizzato la sua caduta.

