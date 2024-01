Vista dal vivo la nuova Renault Rafale, un SUV Coupé di 4,70 metri con un design ispirato all’aviazione e soluzioni tecnologiche avanzate.

Renault Rafale ha fatto il primo debutto a Milano, in una preview statica che mi ha permesso di vederla per la prima volta dal vivo. La prima sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un modello davvero “importante”, ovvero un SUV Coupé di 4,70 metri che si distingue per l’ispirazione aeronautica riflessa sia nel design sia nelle ambizioni di vettura di conquista.

Questo modello rappresenta un punto di svolta per Renault, guidata dagli italiani Luca De Meo ed Antonino Labate, quest’ultimo relativamente per Alpine, sottolineando l’obiettivo di creare un veicolo unico e distintivo rispetto a quanto proposto finora. La Rafale, con il suo design affascinante e le proporzioni bilanciate, caratterizzate da un cofano lungo e una coda pronunciata, si posiziona come fiore all’occhiello della gamma Renault.

C’è da dire che l’influenza stilistica di Giles Vidal, alla guida del design di Renault dal 2020, è inequivocabilmente presente nella Renault Rafale, evidenziando un approccio al design che combina armoniosamente estetica e funzionalità. L’ispirazione aeronautica, che Vidal ha magistralmente integrato in questo modello, conferisce alla vettura un aspetto distintivo e all’avanguardia. Questa direzione nel design non solo rafforza l‘identità visiva della Renault Rafale ma segna anche un cambio di passo per il marchio, dove l’innovazione si fonde con la tradizione per creare veicoli che sono sia esteticamente piacevoli sia tecnicamente avanzati.

Personalmente, trovo che l’attenzione ai dettagli, un tratto distintivo del lavoro di Vidal, è palpabile in ogni aspetto del veicolo, dalla scelta dei materiali interni alla progettazione delle linee esterne che conferiscono alla Rafale un dinamismo e un’eleganza rari nel segmento dei SUV Coupé. L’approccio di Vidal al design automobilistico si traduce in veicoli che non solo rispondono alle esigenze pratiche degli utenti ma che stimolano anche una connessione emotiva, così come aspettative che spero vengano confermate su strada.

L’interno della Rafale eredita le migliori soluzioni tecniche e tecnologiche della piattaforma CMF-CD. E’ presente il sistema Android Auto gestito tramite due schermi. Gli interni sono curati nei dettagli, con una selleria di qualità, arricchita da materiali come semilpelle e microfibra traforata, e dettagli distintivi come il logo Alpine illuminato. La qualità costruttiva è evidente in ogni elemento, dai pannelli morbidi alla scelta di materiali premium come l’ardesia per gli inserti.

Un elemento particolarmente innovativo è il tettuccio in vetro, che rinuncia alle tradizionali tendine avvolgibili a favore di una tecnologia LCD che permette di rendere il vetro opaco a seconda delle necessità, aggiungendo un tocco di esclusività al veicolo.

La parte posteriore del veicolo rivela una spaziosità sorprendente, grazie a un design intelligente che offre ampio spazio per le ginocchia e la testa, nonostante l’apparente riduzione della linea del tetto. Questo aspetto rende la Rafale non solo un veicolo dal design accattivante, ma anche pratico per l’uso familiare.

Sul fronte delle prestazioni, ricordiamo che la Rafale offre due opzioni di motorizzazione: un motore E-Tech hybrid da 200 CV già utilizzato in altri modelli Renault ed un inedito plug-in hybrid da 300 CV con trazione integrale. Entrambe le versioni promettono di elevare l’esperienza di guida grazie a un’impressionante combinazione di potenza ed efficienza. Inoltre, il veicolo è dotato di sospensioni avanzate e di un sistema di sterzo innovativo anche sull’asse posteriore, garantendo una dinamica di guida superiore.

Nel complesso, la nuova Renault Rafale si distingue per il suo design ispirato all’aviazione, avanzate soluzioni tecnologiche e motorizzazioni efficienti, rappresentando un significativo passo avanti per Renault nel suo impegno verso l’innovazione e la qualità.

Copyright Image: Sinergon LTD