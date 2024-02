Renault 5 E-Tech Electric è la regina del Salone di Ginevra

Al Salone di Ginevra è il momento della la nuova Renault 5 E-Tech Electric che combina un design iconico con tecnologia elettrica all’avanguardia. Le sue caratteristiche, prestazioni e l’impegno di Renault verso la sostenibilità.

E’ davvero la regina di questo Salone di Ginevra la nuova Renault 5 E-Tech Electric che emerge come un pilastro centrale della strategia di rinascita del Gruppo Renault, denominata “Renaulution“. Una vettura simboleggia il rinnovamento industriale e segna la transizione elettrica dell’iconico brand, rappresentando un vero e proprio emblema della svolta e dell’innovazione.

Grazie a metodi di lavoro all’avanguardia, il modello di serie è riuscito a catturare l’essenza e il fascino della showcar, mantenendo intatta la sua capacità di incantare e far sognare. Realizzata in soli tre anni, un tempo significativamente inferiore rispetto al normale ciclo di sviluppo di quattro anni, questa auto si distingue per la sua concentrazione di tecnologia elettrica e digitale. Prodotta completamente in Francia, offre un’opzione competitiva sul mercato con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro.

Quando è stata lanciata nel 1972, la Renault 5 ha lasciato un segno indelebile grazie al suo design moderno e anticonformista. Oggi, il team di design ha affrontato la sfida di rivitalizzare questa icona per soddisfare sia chi ricorda l’epopea originale sia le nuove generazioni, in un’era dominata dalla transizione elettrica e digitale. Il lavoro si è concentrato su come reinterpretare i valori che hanno guidato la nascita della Renault 5, adattandoli al contesto attuale.

Il design della Renault 5 E-Tech Electric è stato ispirato dal concetto di “retro-futurismo”, con un richiamo ai colori vivaci, agli sguardi sbarazzini dei fari e ad altri elementi distintivi che evocano la versione originale della vettura. Questo approccio ha permesso di reinterpretare i dettagli classici in chiave moderna, facendo leva sull’immaginario collettivo legato alla mobilità elettrica e al XXI secolo.

Sinergie di gruppo per un prodotto all’avanguardia

Per raggiungere questo obiettivo nel segmento delle auto compatte accessibili, è stato essenziale utilizzare tutte le competenze disponibili all’interno del Gruppo Renault, in particolare quelle di Ampere (l’entità specializzata in veicoli elettrici e software) e Mobilize. Questo sforzo collaborativo fa parte della nuova organizzazione multi-specialistica del Gruppo, mirata a migliorare l’agilità, l’innovazione e l’efficienza di fronte ai cambiamenti tecnologici del settore.

Ampere ha offerto a Renault un vantaggio competitivo inestimabile, facilitando lo sviluppo rapido di una piattaforma inedita dedicata ai veicoli elettrici di dimensioni compatte. Questo ha permesso a Renault di proporre una gamma nuova e attrattiva di veicoli elettrici, con la Renault 5 E-Tech Electric che ne rappresenta il fiore all’occhiello.

Non solo, perchè la decisione di produrre la Renault 5 E-Tech Electric in Francia, compresa la batteria, riflette l’impegno del Gruppo Renault verso una produzione sostenibile e competitiva. Questo approccio favorisce la creazione di una “valle elettrica” europea, specializzata nella catena del valore dei veicoli elettrici, e dimostra che è possibile produrre veicoli innovativi e sostenibili in Europa.

Renault 5 E-Tech Electric arriva in un momento cruciale

La Renault 5 E-Tech Electric arriva in un periodo storico in cui milioni di europei stanno compiendo la transizione verso una mobilità più elettrica, connessa e sostenibile. Questo ha comportato una trasformazione radicale del Gruppo Renault in un costruttore automobilistico di nuova generazione. Per realizzare un veicolo con un così alto livello di qualità tecnologica ed elettrica in soli tre anni, in Francia, è stato necessario adottare decisioni importanti e mantenere l’organizzazione il più agile possibile.

La nuova Renault 5 elettrica introduce una serie di innovazioni tecnologiche, come il caricabatterie bidirezionale in corrente alternata compatibile con le tecnologie V2L e V2G, e un motore elettrico che esclude l’uso di terre rare, riducendo l’impatto ambientale. Queste scelte sottolineano l’impegno di Renault verso la sostenibilità e l’innovazione responsabile.

Cosa ci aspettiamo?

Secondo Renault questo modello offre un’esperienza di guida eccezionale, sia in città che fuori, grazie a soluzioni tecniche avanzate che garantiscono agilità, sicurezza e comfort elevati. La vettura è dotata di un sistema multimediale all’avanguardia e di tecnologie pensate per migliorare l’interazione tra l’uomo e la macchina, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica e piacevole.

La Renault 5 E-Tech Electric rappresenta non solo un ritorno alle origini ma anche un passo verso il futuro, incarnando una visione pionieristica che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e un design emozionale. Questo modello è destinato a lasciare un segno nell’industria automobilistica, proponendo una soluzione entusiasmante alle sfide della mobilità moderna.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD