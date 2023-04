Ciclista sconsiderato provoca caduta in una gara di bici su strada.

Decide di attraversare nonostante l’evidente avviso della moto dell’organizzazione, e viene centrato dal gruppo di ciclisti in gara. Si, durante la nona edizione del Memorial Virginio Naibo, una gara ciclistica organizzata dal Gruppo ciclistico amatoriale Meschio a Caneva, si è verificato un grave incidente che ha sconvolto i partecipanti e gli spettatori presenti.

La gara su strada Udace, che si stava svolgendo su un circuito di 8 chilometri da ripetere più volte, si avvicinava al traguardo quando la motostaffetta che precedeva la competizione ha avvistato un ciclista che si stava dirigendo verso di loro. In quel momento, è apparso evidente che il ciclista in questione non aveva nulla a che fare con la gara, ma questo non gli ha impedito di ignorare le indicazioni, davvero chiare ed inequivocabili, e di attraversare la sede stradale, mettendo in serio pericolo la sicurezza dei partecipanti.

Il ciclista imprudente, privo di casco e senza neanche girarsi per capire cosa stava accadendo alle sue spalle, ha tagliato la strada a quattro corridori che avevano guadagnato alcuni metri di vantaggio sul gruppo, provocando l’incidente. In seguito all’impatto, uno dei corridori è finito a terra insieme all’incauto ciclista che, dolorante ad una gamba, è rimasto a terra per alcuni minuti.

La situazione si è rivelata ancora più pericolosa e caotica a causa della presenza del gruppo in arrivo, che ha rischiato di colpire i ciclisti a terra. Fortunatamente, il gruppo è riuscito a evitare l’impatto con gli infortunati e con un uomo che stava correndo a soccorrere gli atleti feriti.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e sconcerto tra gli organizzatori e i partecipanti alla gara, oltre che tra gli spettatori presenti. La sicurezza degli atleti è una questione cruciale per tutte le manifestazioni sportive e ciclistiche, e l’irresponsabilità di un singolo individuo ha messo in pericolo la vita di molte persone. Poteva veramente finire molto male. Auspichiamo che episodi di questo tipo non si ripetano e che venga data la massima attenzione alla sicurezza nelle gare ciclistiche e in tutti gli eventi sportivi.

