White E-Lyte 140/150 Works, nuove Mountain Bike elettriche

Le nuovissime Mountain Bike a pedalata assistita White E-Lyte 140 e E-Lyte 150 sono state presentate dall’azienda inglese all’Italian Bike Festival che ha aperto i battenti oggi a Misano Adriatico.

Il brand d’oltre manica, nota nell’ambiente per lo sviluppo di geometrie che rendono le proprie bici elettriche estremamente guidabili e stabili ha scelto il panorama italiano per svelare queste due interessanti novità, versatili, pronte per single track, drop, salite e discese tecniche.

I due modelli si differenziano principalmente per l’escursione delle sospensioni: sospensione anteriore di 140 mm e posteriore di 135 mm nella 140 Works, mentre sospensione anteriore di 150 mm e posteriore di 142mm per la 150 Works. Entrambe si contraddistinguono per leggerezza e per esibire caratteristiche di alto livello, accompagnate da diverse novità nella componentistica.

Nel telaio in carbonio completamente reingegnerizzato, i progettisti hanno inserito il nuovo motore Bosch Performance Line SX da 55 Nm con batteria interna da 400Wh. Altra novità è l’adozione del cambio elettronico Sram XO T-Type AXS 1×12 senza fili con deragliatore posteriore Full Mount e l’intero passaggio dei cavi all’interno del telaio.

I due modelli si vanno ad aggiungere alla collezione Mountain Bike elettriche di Whyte già presenti sul mercato italiano, dove la distribuzione è affidata a Merida Italy, che comprende la gamma E-180 e E-160 nella categoria full suspension da enduro e la gamma E-160 nella categoria hardtail.

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.