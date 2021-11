Selle Italia X-Bow: la nuova sella per Mountain Bike o Gravel dedicata allo sterrato

Perfetta per il massimo divertimento in MTB, all mountain, enduro, gravel o e-bike.

Selle Italia lancia X-Bow, la nuova sella dedicata a chi pedala in offroad in mountain bike al gravel. Tuttavia, comfort e stabilità sono garantiti dal nuovo metodo di fissaggio del rail, brevettato da Selle Italia, che la rende ancora più comoda. La X-Bow è disponibile con rail in TI316 o in Fec Alloy e in versione fill e superflow.

Dedicata alle discipline all mountain, enduro, e-bike e gravel, X-Bow è frutto di uno specifico studio che ha portato Selle Italia a brevettare un innovativo metodo di fissaggio del rail, con una serie di vantaggi. Nella X-Bow, infatti, il “telaio” è fissato nella parte più posteriore della sella, quasi sul bordo, e questo fa sì che l’area della scocca sulla quale vanno a fare pressione le ossa ischiatiche e le zone perineali siano più libere, limitando al minimo la pressione di queste zone sulla sella.

Il rail della X-Bow consente inoltre una maggiore regolazione della sella in quanto il nuovo metodo di posizionamento permette un aumento della sezione utile per il fissaggio del reggisella. Tuttavia, ciò comporta una maggiore flessibilità per il fitting del biker. La X-Bow contribuirà ad attutire ancora di più le vibrazioni derivanti dai terreni sconnessi e dalle sollecitazioni tipiche delle discipline su sterrato grazie alla presenza degli Shock-Absorber situati tra telaio e scocca.

La X-Bow è una sella corta dallo shape neutro, con la parte posteriore lievemente rialzata per una maggiore stabilità, e presenta un rivestimento Soft-Tek, particolarmente morbido. È disponibile in due varianti, una con rail TI316 e una con rail Fec Alloy. Entrambi i modelli, che presentano una grafica diversa, saranno equipaggiati soltanto con scocca forata, ma sarà possibile scegliere l’imbottitura con o senza foro Superflow oltre alla disponibilità della taglia S e L.

Selle Italia X-BOW FEC ALLOY: dati e prezzo

Misure: S (145mm x 255mm) / L (155mm x 255mm)

Peso: S3 346gr / L3 354 gr – S1 346gr / L1 356gr

Rail: Fec Alloy

Cover: Soft-Tek

Taglia idmatch: S3/L3 – S1/L1

Prezzo consigliato al pubblico: 54,90 euro

Selle Italia X-BOW TI316: dati e prezzo

Misure: S (145mm x 255mm) / L (155mm x 255mm)

Peso: S3 266gr / L3 274 gr – S1 266gr / L1 276gr

Rail: TI316

Cover: Soft-Tek

Taglia idmatch: S3/L3 – S1/L1

Prezzo consigliato al pubblico: 129,90 euro

Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il sito Selle Italia.

