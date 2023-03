Scarica il cane come fosse spazzatura: rintracciato ed arrestato

Come si può essere così disumani? Come si può abbandonare un essere innocente come un cane su una strada di campagna, senza un briciolo di pietà o di amore? L’uomo che ha fatto questo non merita di essere chiamato essere umano, è solo una creatura crudele e senza cuore. Ha scaricato il suo cane dal SUV bianco come se fosse un rifiuto, senza nemmeno avere il coraggio di guardarlo negli occhi. Come può una persona così priva di empatia e di sensibilità vivere serenamente tra di noi?

E poi c’è il cane, il vero innocente in questa vicenda. Un Pastore Tedesco che ha sempre dato il suo affetto e la sua lealtà al suo padrone, e che in cambio è stato tradito e abbandonato come un sacco di spazzatura. La sua espressione di incredulità e di tristezza nel video è straziante, fa venire le lacrime agli occhi. Ha corso dietro all’auto, cercando di capire perché il suo amico umano lo stesse lasciando lì da solo, in mezzo alla strada deserta. Ha rischiato la vita per non perdere il contatto con l’unica cosa che conosceva come casa.

Fortunatamente, la Dowdy Ferry Animal Commission ha registrato tutto e l’autore di questo crimine contro gli animali è stato identificato e arrestato anche grazie a questo video.

Ma la ferita nel cuore del povero Pastore Tedesco non si rimarginerà facilmente. Sì, ha ricevuto le prime cure dal Dallas Animal Services e sembra che non abbia subito gravi danni fisici. Ma che dire della sua anima, della sua fiducia nel genere umano? Chi potrà ridargli la speranza e la sicurezza che gli sono state strappate via in quel momento?

L’autore di questo gesto inumano non deve solo essere arrestato, ma deve essere condannato e punito con la massima severità. Non c’è giustificazione per il suo comportamento. Non importa se è entrato illegalmente negli Stati Uniti, come riportano le cronache locali, o se ha avuto difficoltà economiche o personali. Nessuna scusa può giustificare l’abbandono del suo cane. Speriamo che la giustizia sia fatta e che questa persona venga tenuta lontana dagli animali per sempre.

