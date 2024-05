Morgan e Pininfarina presentano Midsummer, un’auto esclusiva, limitata a 50 esemplari, che combina il design senza tempo di Morgan con l’innovazione di Pininfarina.

Morgan e Pininfarina presentano Midsummer, una straordinaria vettura che celebra oltre due secoli di esperienza nel coachbuilding. Questa collaborazione unisce due dei più longevi carrozzieri al mondo, che hanno creato un’auto che rappresenta una fusione perfetta di tradizione e innovazione. Midsummer, con il suo design barchetta, celebra uno stile iconico della carrozzeria europea e dimostra la flessibilità della silhouette senza tempo di Morgan.

Gli artigiani della Morgan e della Pininfarina hanno lavorato intensamente per creare Midsummer, unendo oltre 400 strati di teak di provenienza sostenibile, sapientemente laminati insieme per creare strutture in legno scolpite che circondano l’abitacolo e formano una linea di spalla distintiva. Ogni scocca in alluminio modellata a mano richiede più di 250 ore di lavoro, sottolineando la maestria artigianale dietro ogni singolo dettaglio.

Il risultato finale è un design sorprendente e unico. Midsummer è limitata a soli 50 esemplari, tutte già assegnati ai clienti dopo una serie di esclusive sessioni di anteprima. Ogni vettura è impreziosita dal badge “Pininfarina Fuoriserie”, una novità assoluta per una vettura di serie, che ne sottolinea l’esclusività e l’artigianalità.

Midsummer di Morgan e Pininfarina: design e caratteristiche

Midsummer si basa sull’ultima piattaforma Morgan CX-Generation Bonded Aluminium, dotata di un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità. Questo potente motore assicura prestazioni eccellenti e una guida dinamica, in linea con la tradizione delle auto sportive Morgan. Il design della Midsummer, con la sua linea barchetta, offre un’esperienza di guida sensoriale e immersiva, garantendo una maggiore connessione con la macchina e l’ambiente circostante.

La presenza di Midsummer è particolarmente marcata nell’angolo tre quarti posteriore, dove le proporzioni delicate ma esagerate conferiscono un’eleganza inconsueta. Le nuove superfici, evidenti sui parafanghi anteriori e posteriori, offrono una sottile anteprima dell’evoluzione del linguaggio stilistico Morgan. L’introduzione di strutture in legno a vista, richieste come uno degli elementi che definiscono lo stile barchetta, rende omaggio alla lunga tradizione di Morgan nell’utilizzo di materiali pregiati.

Dal punto di vista dinamico, Midsummer continua l’esperienza di guida grezza e viscerale che è sinonimo delle auto sportive Morgan. Il design a barchetta garantisce agli occupanti di essere tutt’uno con l’ambiente circostante e di rimanere presenti nel momento. La Midsummer ha un peso a secco di soli 1.000 kg, migliorando ulteriormente le capacità dinamiche grazie agli ammortizzatori Nitron regolabili, messi a punto specificamente per questa vettura.

I nuovi quadranti analogici, realizzati a mano nel Regno Unito, e il sistema audio Sennheiser potenziato con nuovi comandi sul cruscotto, offrono un’esperienza di guida che unisce tradizione e tecnologia. La ruota forgiata da 19 pollici, progettata esclusivamente per Midsummer, garantisce leggerezza e solidità, mentre i nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 5 migliorano la dinamica di guida.

La collaborazione tra Morgan e Pininfarina è nata dal desiderio comune di creare auto sportive uniche, celebrando la diversità del design Morgan e anticipando gli elementi chiave del futuro linguaggio stilistico della casa automobilistica. Questa collaborazione ha permesso di fondere l’eredità britannica con il design senza tempo di Pininfarina, creando un nuovo capolavoro destinato a diventare un cult.

Verranno prodotte solo 50 Midsummer, tutte già assegnate ai clienti. Ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare la propria vettura attraverso consulenze individuali con i designer Morgan, garantendo che ogni Midsummer sia un pezzo unico. La produzione inizierà nel 2024, anno del 115° anniversario di Morgan, e si concluderà nel 2025.

