Il Grand Seiko GMT SBGJ277 è il nuovo orologio della collezione Sport, ispirato alle valli innevate “Sekkei” del Giappone.

In alcune valli montane, durante l’estate, il verde degli alberi e delle foglie si mescola al bianco della neve rimasta, creando uno scenario suggestivo e rinfrescante. I giapponesi chiamano queste valli innevate “Sekkei”, un paesaggio incantevole che ha ispirato il nuovo segnatempo di Grand Seiko. Questo scenario naturale ha dato vita al design del nuovo orologio meccanico con tre fusi orari, parte della rinomata collezione Sport del brand.

L’orologio in acciaio inossidabile, impermeabile fino a 20 bar, è caratterizzato da un design distintivo che include una corona a vite posizionata a ore 4 e una lunetta bidirezionale bicolore. La lunetta graduata in 24 ore permette di visualizzare simultaneamente tre fusi orari, rendendo questo orologio un compagno ideale per chi viaggia frequentemente.

Il cuore del Grand Seiko SBGJ277 è il calibro Hi-Beat 36000 9S86, un movimento meccanico ad alta frequenza che offre una precisione eccezionale. La complicazione GMT consente di tenere traccia di un secondo fuso orario attraverso una lancetta dedicata, mentre la lunetta girevole permette di visualizzare un terzo fuso orario. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi deve coordinare orari in diversi paesi o continenti.

Il quadrante del Grand Seiko SBGJ277 è un omaggio al paesaggio di Sekkei. Gli artigiani del Grand Seiko Studio Shizukuishi hanno creato un quadrante bianco, decorato con un motivo leggero che evoca la neve fresca, in contrasto con i dettagli di un verde intenso che richiamano la vegetazione estiva. La lancetta GMT, il rehaut e parte della lunetta sono di un verde vivido, che offre un contrasto visivo che migliora la leggibilità e aggiunge un tocco di freschezza al design complessivo.

Per garantire la massima leggibilità in tutte le condizioni di luce, le lancette, gli indici delle ore e la parte bianca della lunetta sono rivestiti di LumiBrite, un materiale luminescente che assicura una chiara visione dell’ora anche al buio.

Fonte Grand Seiko

Copyright Image: Sinergon LTD