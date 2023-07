Passeggera svela il trucco per bere acqua gratis sui voli Ryanair

Pare proprio che una passeggera che ha volato con Ryanair abbia avuto un’idea geniale per evitare di acquistare bevande a bordo. Racheal, così si chiama la passeggera, ha utilizzato la famosa compagnia aerea a basso costo ma si è rifiutata di pagare per una bottiglietta d’acqua. Così ha escogitato un “trucco per risparmiare denaro” per mantenersi idratata senza spendere soldi.

“Avevo sete ma non volevo pagare 3 euro per l’acqua”, dice nel nel video, che è stato visto più di 500.000 volte. Come fare per risolvere il problema? Racheal ha semplicemente chiesto un bicchiere pieno di ghiaccio ed ha aspettato pazientemente che i cubetti si sciogliessero prima di berne un sorso. Contenta del risultato ha aggiunto: “Perché l’acqua deve essere così costosa?”



Effettivamente la domanda ha senso, ma qualcuno ha ribaltato la domanda. “Perché i voli costano così poco?”, aggiungendo, “Forse è meglio che non voli se non puoi permetterti 3 euro per l’acqua”…

Alle accuse di avarizia, Racheal ha spiegato di aver portato con sé una bottiglia d’acqua vuota da riempire in aeroporto, ma non è riuscita a trovare alcuna fontanella dopo aver superato i controlli di sicurezza. In un modo o nell’altro, Racheal è riuscita a bere gratis, e se non altro si sarà rinfrescata le mani durante il volo.

E se l’idea di Racheal è da prendere sul ridere, c’è qualcun altro ha avanzato un altro sistema per bere gratis su Ryanair, decisamente più “malefico”. Una donna ha suggerito: “La prossima volta che hai sete, digli che ti senti male. Ti daranno una bottiglia d’acqua. Ogni volta che mi viene il mal d’aereo, chiedo e ne ricevo sempre una”. Ecco, far finta di sentirsi male in volo per avere una bottiglietta d’acqua gratis è qualcosa che davvero non ci sentiamo di suggerire a nessuno: non fatelo!

