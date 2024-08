Dopo la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, Ortola (MT Helmets – MSI) riduce il distacco in classifica da D. Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) secondo nel GP inglese. Alonso rimane quindi in testa con 199 punti, Ortola lo segue a 146. Terza posizione in classifica per D. Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) con 133 punti tallonato ad un punto da C. Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Il primo pilota italiano è Nepa (LEVELUP – MTA) che occupa la dodicesima posizione. A seguire la classifica del campionato mondiale moto3.

Classifica Moto3 2024: piloti