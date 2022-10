Ecco i controlli moto prima della pausa invernale economici e rapidi

Controlli moto inverno: per molti è arrivato il momento di ricoverare la moto. Come preparare la moto per la pausa invernale? Quelli che troverete a seguire sono alcuni semplici controlli che potete fare in autonomia pur non essendo dei meccanici esperti.

La prima buona notizia è che per effettuare i controlli prima di ricoverare la moto per l’inverno non occorrono degli attrezzi speciali. Diverso invece è il discorso se volete procede in autonomia ad un controllo completo, in questo caso vi occorreranno alcuni attrezzi che in taluni casi sono forniti dalla casa costruttrice.

Stato della batteria

Controllare lo stato della batteria è importante. Per mantenerla in vita a lungo consigliali di utilizzare un manutentore di carica, che vi permetterà di non avere sorprese dopo la pausa invernale.

La verifica dello stato della batteria è molto semplice: se alla prima riaccensione della moto, notate una certa fatica, la batteria potrebbe essere quasi scarica. Se siete fortunati potreste provare a ricaricarla, ma se la ‘fiacchezza’ permane dovete pensare alla sua sostituzione con una batteria nuova. E’ vero anche che dopo il primo utilizzo, se il suo stato è buono, si ricarica senza problemi.

Ingrassare la catena

La manutenzione della catena della moto è molto importante se stai pensando di mettere la moto a riposo per l’inverno. Se hai quindi una moto con la trasmissione a catena, controllane la tensione, lubrificazione e usura. Controlla le maglia della catena e verifica che si pieghino liberamente senza bloccarsi tra loro.

Se il gioco delle maglie fosse importante accompagnato da un chilometraggio superiore, valutare la sostituzione della catena unita a corona e pignone. Per lubrificare la catena affidatevi ad un buon lubrificante spray da applicare alla catena pulita asciutta. Meglio non usare benzina, diluente o spray troppo aggressivi e non di marca specifica.

Controlli moto per l’inverno: il livello olio motore

Prima di mettere la moto in ‘letargo’ è bene controllare la quantità di olio lubrificante presente nel motore. L’olio motore non è soggetto a veloci decadimenti e la sosta invernale non è sufficiente a degradarlo. Assicurarsi quindi che la moto sia in piano prima di effettuare il controllo. In alcune moto è presente una ‘finestra trasparente’: in questi casi, al di la dei segni della casa costruttrice che vanno rispettati, l’olio deve essere almeno a metà.

Nei motori due tempi il miscelatore è separato ed è presente una spia all’accensione che si spegne quando l’olio è sufficiente. Per i quattro tempi a carter umido verificare il livello dell’olio con la classica astina. In entrambi i casi, aggiungere l’olio se sotto la soglia minima: l’importante è che sia un olio specifico per motocicli, di qualità.

Stato degli pneumatici

Controllare sempre l’usura e la pressione degli pneumatici, sia che si tratti di una moto stradale sia che si tratti di una moto con ruote tassellate. Controllate quindi la corretta pressione con un manometro di precisione, affidandovi alle indicazioni fornite dalla casa costruttrice oppure dal produttore del pneumatico se avete cambiato marca rispetto a quello di serie.

Se la moto è ferma da lungo tempo controllate che i fianchi del pneumatico non presentino delle crepe, piccoli tagli o screpolature. Verificate infine l’eventuale appiattimento del battistrada dovuto alle soste prolungate ed al consumo spesso concentrato sulla parte centrale. Anche in questo caso, per la vostra sicurezza, usate solo pneumatici di qualità.

Impianto frenante

Importantissimo il controllo dell’impianto frenante. Per prima cosa controllate il livello nelle vaschette del luiquido dei freni sul manubrio della moto ed il relativo colore. Se l’olio è in buono stato il suo colore deve essere chiaro. Se invece è scuro va immediatamente sostituito. L’olio dell’impianto frenante andrebbe sostituito ogni due anni secondo le indicazioni del costruttore. E’ fondamentale verificare lo stato di usura delle pastiglie dei freni sia anteriori sia posteriori. Se il livello delle pastiglie è basso prevedete la sostituzione immediata.

Assicurazione

Se avete tra coloro che non utilizzano la moto in inverno potrebbe essere interessante, ammesso che la vostra polizza lo permetta, sospendere la polizza della moto per la durata della pausa invernale. Fate altresì attenzione e ricordatevi di riattivarla per tempo in primavera. Controllate anche il nostro elenco delle assicurazioni false online, con i consigli per non farsi truffare.

La revisione delle moto

Così come il controllo sulla validità dell’assicurazione anche il controllo sulla revisione è banale ma molto importante. E’ quindi importante assicurarsi sul libretto di circolazione che il mezzo sia revisionato.

La prima revisione scade dopo quattro anni e successivamente la revisione va rifatta ogni due anni. Se non usate la moto per un periodo superiore alla scadenza della revisione, o se vi siete proprio dimenticati di farla, potete rimediare mettendovi in regola. La mancanza di revisione prevede, oltre ad una sanzione pesante, anche il ritiro del libretto.

Lavare e coprire la moto

Dopo aver fatto tutti i controlli del caso, non sarebbe male dare una bella lavata alla moto prima della lunga pausa invernale, giusto per averla pronta per la ripresa primaverile. Usate uno shampoo da moto specifico più che altro per non danneggiare, macchiare o scolorire, plastiche, adesivi o altri particolari. Sconsigliamo di utilizzare idropulitrici o getto d’acqua ad alta pressione che potrebbe danneggiare parti della moto. A questo punto non vi rimane che coprire la moto con un telo copri moto specifico.

