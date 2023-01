Airoh Aviator 3 2023: il casco top di gamma per l’off-road

Airoh Aviator 3 2023 è il casco che alza il livello della competizione e ridefinisce gli standard offroad. La calotta, declinata nella versione Carbon 3K in esclusiva sulla grafica Primal, prevede per le altre varianti grafiche la nobile HPC Carbon.

Ben 4 sono le misure della calotta esterna in entrambe le versioni, che è stata progettata avvalendosi della galleria del vento per ingegnerizzare al meglio forme e performance. Estrema attenzione è stata quindi dedicata all’aerodinamica, con l’obiettivo di rendere il casco stabile anche alle alte velocità, ed alla termodinamica, per ottimizzare la termoregolazione.

Airoh Aviator 3 2023: caratteristiche

La tecnologica di Airoh si condensa in questo nuovo prodotto, in cui sono profusi i sistemi AMS2 Plus (Airoh Multiaction Safety System Plus), AEFR (Airoh Emergency Fast Release) e AMLS (Airoh Magnetic Lining System) che si evolve, includendo anche i guanciali magnetici, facilmente removibili, lavabili e customizzabili.

Le 8 prese d’aria e gli spoiler con estrattori integrati rendono il fitting di Aviator 3 confortevole anche nelle condizioni di utilizzo più estreme, così come l’innovativo sistema idratazione AHS (Airoh Hydration System) integrato nell’EPS.

