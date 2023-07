Auto alluvionata: cosa fare e come recuperarla

Ritrovarsi con un’auto alluvionata può essere un evento disastroso, sia dal punto di vista economico sia da quello della sicurezza personale. Tuttavia, non tutto è perduto. Con le giuste precauzioni e un’azione tempestiva, è possibile recuperare un’auto allagata e riportarla in strada. Vediamo insieme i passaggi da seguire per valutare i danni, riparare l’auto e, nel caso, richiedere un risarcimento all’assicurazione.

Valutare i danni

Quando un’auto viene colpita da un’alluvione, è essenziale valutare l’entità dei danni. La prima cosa da fare è controllare se l’acqua è entrata all’interno dell’abitacolo.

Se i tappetini sono asciutti, è probabile che l’auto non abbia subito danni significativi. Tuttavia, se l’acqua è entrata nell’abitacolo, è possibile che ci siano danni alle centraline elettriche, al motore e ad altre parti sensibili. Inoltre, è importante considerare l’altezza dell’acqua durante l’allagamento, poiché influisce sulla gravità dei danni.

Danni al motore

Uno dei danni più gravi che un’alluvione può causare a un’auto è l’entrata di acqua nel motore. Questo può accadere non solo quando l’auto è completamente immersa, ma anche quando si attraversano pozzanghere profonde ad alta velocità.

L’acqua può penetrare nel motore attraverso il tubo di aspirazione, che è collegato a punti delicati del motore. Se l’acqua entra nel motore e viene compressa, può causare danni irreparabili. Pertanto, se si sospetta che l’acqua sia entrata nel motore, è fondamentale evitare di accendere l’auto. Meglio allora chiamare un carro attrezzi per trasportare l’auto in officina e farla controllare da un meccanico esperto.

Problemi alla centralina elettronica

Un altro aspetto importante da considerare dopo un’alluvione è lo stato delle centraline elettriche dell’auto. Se l’acqua ha raggiunto il livello del pavimento dell’abitacolo, le centraline potrebbero essere state esposte all’acqua e alla conseguente ossidazione. Non solo, perchè il fango può causare danni anche alla batteria dell’auto.

Le centraline sono responsabili del controllo dell’impianto elettrico dell’auto e possono essere collegate a diversi sensori che raccolgono dati vitali per il funzionamento del veicolo. Se l’acqua penetra nelle centraline, può interrompere il corretto flusso di energia elettrica. Pertanto, è importante far controllare le centraline da un professionista per valutare i danni e decidere se la riparazione è conveniente rispetto al valore dell’auto.

Danni alle tappezzerie ed ai sedili

Un altro problema comune dopo un’alluvione è rappresentato dai danni alle tappezzerie e ai sedili dell’auto. Quando l’acqua entra nell’abitacolo, può impregnare i tappeti e i rivestimenti dei sedili, causando cattivi odori e la formazione di muffe.

Per risolvere questo problema, è consigliabile lasciare l’auto all’aperto con i finestrini aperti per farla asciugare naturalmente. Inoltre, è possibile rimuovere i tappetini e verificare se i pannelli fonoassorbenti al di sotto sono bagnati. In caso affermativo, è meglio sostituirli.

Per un’operazione di pulizia più approfondita, si può considerare lo smontaggio dei sedili e l’utilizzo di prodotti specifici per igienizzare gli interni dell’auto. Qui alcuni consigli per piccoli problemi facilmente risolvibili.

Recupero di un’auto allagata

Dopo aver valutato i danni e aver preso le precauzioni necessarie, è possibile procedere con il recupero dell’auto allagata. Questo processo può richiedere tempo e denaro, a seconda dell’estensione dei danni e del valore dell’auto.

È importante tenere presente che alcuni danni potrebbero non essere immediatamente evidenti e si potrebbero manifestare successivamente con malfunzionamenti e segnalazioni di errore. Pertanto, anche se l’auto sembra funzionare correttamente dopo l’allagamento, è consigliabile farla controllare da un meccanico qualificato per garantire che tutti i sistemi siano in buone condizioni.

Costi di riparazione e risarcimento

I costi di riparazione di un’auto allagata possono variare notevolmente a seconda dell’estensione dei danni e del modello dell’auto. In alcuni casi, il costo delle riparazioni potrebbe superare il valore dell’auto stessa. Pertanto, è importante valutare attentamente i costi necessari per ripristinare l’auto e confrontarli con il valore dell’auto prima di prendere una decisione sulla riparazione. In alcuni casi, potrebbe essere più vantaggioso rottamare l’auto e cercare un’alternativa.

Tuttavia, se l’auto è coperta da un’assicurazione contro eventi atmosferici o calamità naturali, è possibile richiedere un risarcimento per i danni subiti. È importante verificare i dettagli della polizza e consultare l’assicuratore per avere informazioni precise sulle procedure di richiesta di risarcimento.

Attenzione però, l’assicurazione pagherà solo in caso di calamità; niente rimborso se, ad esempio, l’allagamento è dovuto a tombini intasati, né se si danneggia il motore entrando in una pozza profonda.