Le nuove running adidas Switch FWD sono realizzate con processi di design all’avanguardia, il “motore della scarpa”, l’intersuola in mescola Eva, è caratterizzato da un intricato motivo di spazi vuoti concavi e convessi, che durante il movimento proiettano il peso in avanti, liberando il potenziale degli atleti di tutti i livelli e sostenendone la progressione falcata dopo falcata.

Il risultato è un’esperienza di corsa fluida, unica per le scarpe da running con tecnologia avanzata. Lavorando all’unisono con la piastra in TPU, durante la corsa l’intersuola in morbida mescola EVA assicura una transizione stabile e ammortizzata attraverso l’avampiede e il mesopiede.

Le altre caratteristiche della nuova SWITCH FWD includono la leggera suola Continental, che offre ai corridori una maggiore aderenza in tutte le condizioni atmosferiche. Il tutto completato da una tomaia leggera in rete tecnica con aperture posizionate in punti strategici su avampiede e mesopiede, per una maggiore traspirabilità.

La scarpa è disponibile in bianco e viola-argento con dettagli limone lucido per la versione da donna, e in bianco e blu brillante con accenti limone lucido per il modello da uomo.

