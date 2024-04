Maserati GranCabrio Folgore: il futuro dell’auto elettrica di lusso

aserati presenta la GranCabrio Folgore, la sua prima cabriolet elettrica di lusso. Con 761 CV, accelerazione 0-100 km/h in 2,8 secondi e autonomia fino a 447 km, unisce prestazioni mozzafiato a sostenibilità ambientale.

Maserati fa un ulteriore passo nel futuro dell’auto elettrica presentando la nuova GranCabrio Folgore. Questo modello rappresenta una pietra miliare per il marchio del Tridente, segnando il suo debutto nel segmento delle cabriolet elettriche di lusso. Ereditando il powertrain dalla GranTurismo, con esperienza accumulata dalla Formula E, la GranCabrio Folgore si distingue per prestazioni mozzafiato e un comfort senza precedenti.

Il cuore pulsante di questo gioiello tecnologico è il suo powertrain elettrico. Equipaggiata con tre motori elettrici, la GranCabrio Folgore eroga una potenza di 761 CV, che può temporaneamente salire a 830 CV grazie alla modalità MaxBoost del setup Corsa. La scelta di una piattaforma a 800 volt non solo ottimizza i tempi di ricarica ma garantisce anche un’efficienza energetica impressionante, con un’autonomia omologata tra i 419 e i 447 km.

La GranCabrio Folgore sfoggia una velocità massima di 290 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Queste cifre palesano l’abilità di Maserati nel fondere la potenza straordinaria con l’eleganza di una cabriolet. Il comfort di guida è esaltato dal silenzio della propulsione elettrica, arricchito però da un sound digitale che rievoca il rombo caratteristico dei motori V8 della casa, per non rinunciare completamente alla tradizione sonora Maserati.

Il design della GranCabrio Folgore è pensato per chi ama il dettaglio. I clienti possono personalizzare la loro auto scegliendo tra vari colori di carrozzeria, capote e finiture interne, inclusi materiali ecosostenibili come l’Econyl, derivato dal riciclo di reti da pesca. Maserati dimostra così un impegno verso la sostenibilità, senza compromessi sullo stile e l’esclusività.

Infine, la tecnologia non è da meno. Con un infotainment avanzato che include un sistema di localizzazione delle stazioni di ricarica e la possibilità di pre-condizionare batteria e abitacolo, la GranCabrio Folgore si propone come una scelta ideale per chi cerca un’auto sportiva di lusso che sia anche pratica e rispettosa dell’ambiente. La Maserati GranCabrio Folgore promette un futuro eccitante per gli amanti del marchio e per nuovi adepti attenti all’innovazione e al rispetto ambientale.

Copyright Image: Sinergon LTD