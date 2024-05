Perché in aereo sono presenti i posacenere nonostante il divieto di fumare?

Molte persone si chiedono perché gli aerei siano ancora dotati di posacenere nonostante il divieto di fumare a bordo sia in vigore da qualche decennio e vale per tutte le linee aeree. Anche il fumatore più incallito ormai sa bene che accendere una sigaretta durante il volo è vietato. Eppure, i posacenere sono ancora presenti sugli aerei. Perché?

Questo particolare non passa inosservato e solleva curiosità. Phil Stringer, noto online come @phil.stringer, ha condiviso la sua perplessità su questo argomento dopo un recente volo. Phil ha pubblicato sui social un video che mostra un piccolo sportellino metallico, nascosto nella toilette dell’aereo.

Detto che la toilette in aereo è una invenzione italiana, e che non è il posto più sporco a bordo, ecco che il buon Phil è riuscito a raccogliere un migliaio di visualizzazioni con un titolo del tipo “Vietato fumare sull’aereo… ma ti forniamo comunque un posacenere, nel caso tu lo faccia.”

La community di TikTok si è lanciata nei commenti, avanzando teorie sui motivi della presenza di questi posaceneri. Alcuni hanno ipotizzato che potesse dipendere dall’età dell’aereo. Un utente ha commentato: “Questo mostra quanto sia vecchio quell’aereo.” Un altro ha aggiunto: “Costerebbe troppo rimuoverli, pensa a tutti gli aerei che li hanno“. Le osservazioni non sono completamente errate.

Effettivamente, la “battuta” nel video di Phil coglie in pieno il punto. Secondo l’Amministrazione Federale dell’Aviazione (FAA), gli aerei devono per legge avere un posacenere nelle vicinanze o proprio montato sulla porta della toilette. La spiegazione è la più semplice che ci sia: alcuni passeggeri, nonostante il divieto, potrebbero comunque provare a fumare durante il volo. E dovranno spegnerla in sicurezza.

Effettivamente, sul sito della FAA c’è scritto che:

L’installazione di un posacenere sul o vicino alla porta del bagno garantisce che le persone non informate, che si ritrovano con materiale da fumo acceso sull’aereo, abbiano un luogo evidente dove smaltire i materiali fumogeni prima di entrare nel bagno.

Che dire di più? Non fumate, è meglio per la salute di tutti.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD