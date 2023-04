Car detailing: cos’è e come funziona

Il car detailing è una procedura accurata e professionale che consiste nel lavaggio, nella lucidatura e nel ripristino degli esterni e degli interni di un’auto. Letteralmente significa prendersi cura dettagliatamente della vettura. E’ una procedura che si rende necessaria quando un’auto subisce i segni del tempo, oppure viene abbandonata per lungo tempo, come accaduto alla Fiat 124 di cui vi abbiamo raccontato la curiosa vicenda.

In questo articolo approfondiremo cos’è e come si fa il car detailing e quali sono le varie fasi per far tornare come nuova un’auto che ha subito un forte deterioramento.

Cos’è il car detailing

Il car detailing consiste in una serie di operazioni di lavaggio e pulizia dell’auto, che le consentono di tornare nello stato in cui si trovava quando era nuova, appena uscita dalla concessionaria. Non si tratta, quindi, del classico lavaggio sotto i rulli e nemmeno della pulizia fai da te del sabato mattina, ma di una procedura professionale, che ha preso piede già da tempo in America e, successivamente, è arrivata anche in Europa.

Il car detailing si caratterizza per varie fasi: il prelavaggio e il lavaggio dell’auto, l’igienizzazione e la decontaminazione, la lucidatura, la protezione e il mantenimento. Scopriamole nel dettaglio.

Come funziona il car detailing

Il car detailing si caratterizza per una serie di procedure che richiedono prodotti specifici. Come si fa? Per far tornare un’auto come nuova, le fasi sono quattro e sono tutte importanti.

Prelavaggio e lavaggio

La prima fase è quella del prelavaggio, che consiste nel rimuovere l’eccesso di sporco, seguita dal vero e proprio lavaggio della carrozzeria e dei cerchi, che serve per togliere gli insetti, la polvere e tutto ciò che va a ricoprire l’auto in seguito ad un prolungato utilizzo. Stesso discorso per gli interni che vengono puliti accuratamente.

Fin qui si tratta di una classica operazione che tutti i proprietari un’auto, più o meno frequentemente, compiono e che si conclude con l’asciugatura.

Decontaminazione

La fase successiva è quella della decontaminazione, finalizzata ad eliminare dalla carrozzeria i residui di resina, ossidazione e catrame e ad igienizzare le superfici interne dell’auto per eliminare gli odori sgradevoli.

Esteticamente la decontaminazione contribuisce a rendere la carrozzeria particolarmente luminosa, la vernice omogenea e gli interni come se non fossero mai stati occupati da nessuno.

Lucidatura

La lucidatura è l’operazione centrale del car detailing, quella più delicata perché richiede una tecnica affinata e l’utilizzo di prodotti adeguati. Senza questi due aspetti, il rischio di fare danni permanenti alla carrozzeria è grande. Se fatta bene, la lucidatura consiste nel rimuovere i graffi di lieve entità, le ossidazioni e donare brillantezza alla propria auto.

Protezione e mantenimento

L’ultima parte, che spesso viene sottovalutata ma è molto importante, consiste nella protezione della carrozzeria e, quindi, nel mantenimento nel tempo del lavoro precedentemente svolto. Alcuni prodotti, ad esempio, consentono di proteggere le vernici dai raggi solari, dall’inquinamento, dai graffi e, in generale, dall’invecchiamento.

Quanto costa il car detailing

I costi del car detailing variano a seconda della tipologia del trattamento scelto per la propria auto: se per un semplice e accurato lavaggio, come è risaputo, occorrono poche decine di euro, per un car detailing base la spesa si aggira dai 200 ai 300 euro. Per un car detailing completo e professionale si può arrivare ad una cifra vicina ai 1.000 euro.

A ben guardare, si tratta di un investimento sulla “salute” della propria vettura, dato che, come abbiamo visto, siamo di fronte ad una procedura effettuata per durare negli anni.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.