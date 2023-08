Questa assistente di volo è la migliore di sempre: ecco perchè

Un’assistente di volo di Southwest Airlines ha sorpreso tutti i con una performance rap durante gli annunci pre-volo a bordo dell’aereo, con una reazione da parte dei passeggeri decisamente positiva.

Il video dell’esibizione è stato condiviso dalla passeggera Anne-Marie su Twitter. Nelle immagini, l’assistente di volo, di cui non al momento non si conosce il nome, si esibisce in un rap mentre fornisce le istruzioni di sicurezza ai passeggeri.

Go fasten your seat belts, make them nice and tight. You better do ‘em good, we’re gonna check if they are right, are we ready to go? What do you say? Welcome aboard SWA!