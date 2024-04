Delta Air Lines sta implementando un nuovo sistema per semplificare i trasferimenti dei passeggeri internazionali negli Stati Uniti, eliminando la necessità di ritirare e riconsegnare i bagagli durante il transito.

Delta Air Lines ha iniziato un processo di semplificazione nel transito dei passeggeri che arrivano da voli internazionali, in accordo con il governo degli Stati Uniti. Gli aeroporti statunitensi non sono attualmente configurati per connessioni comode per i passeggeri internazionali. Tutti i passeggeri, anche quelli in transito, devono passare attraverso l’immigrazione e ritirare i loro bagagli per portarli attraverso la dogana, prima di riconsegnarli alla compagnia aerea e passare nuovamente attraverso la sicurezza.

Tutto questo sta per cambiare. Inizialmente solo per i voli provenienti da Tokyo Haneda, e successivamente entro la fine dell’anno, i passeggeri potranno trasferire direttamente i loro bagagli alla destinazione finale negli Stati Uniti senza doverli ritirare personalmente nell’aeroporto di transito.

Questo nuovo sistema verrà esteso ai passeggeri in arrivo anche da Seoul, Londra Heathrow e Francoforte. Jeff Moomaw, vicepresidente di Delta per la regione Asia-Pacifico, ha infatti annunciato che la linea aerea americana sta definendo i dettagli del progetto in collaborazione con il ministero dei trasporti del Giappone e le autorità statunitensi, puntando a implementare questa novità entro quest’anno. La nuova procedura, tuttavia, non si applicherà ai passeggeri che sfruttano i collegamenti aerei con gli Stati Uniti per raggiungere un terzo Paese.

Si tratta di una piccola grande innovazione, che semplificherà la vita di molti viaggiatori. Da notare che, finché ila nuova procedura sarà limitata a Delta, potrebbe farla diventare la compagnia aerea preferita per i collegamenti verso le città più piccole degli Stati Uniti da destinazioni internazionali partecipanti. In più, come facile immaginare, i tempi di connessione richiesti saranno più brevi, poiché non sarà necessario aspettare e trasportare i bagagli.

Fonte: Mainichi

