Lufthansa invia fattura di 120.000 € a sei attivisti che avevano bloccato l’aeroporto di Berlino

Il gruppo Lufthansa ha inviato una fattura di 120.000 € a sei attivisti per il clima che erano riusciti a entrare nella pista dell’aeroporto di Berlino Brandeburgo lo scorso novembre, causando ritardi e cancellazioni mentre la polizia cercava per rimuoverli dalla pista.

La compagnia aerea tedesca ha dato agli attivisti fino a metà ottobre per pagare la fattura. Se rifiuteranno di farlo, gli avvocati che agiscono per conto della controllata Eurowings hanno minacciato di intentare una causa a nome di tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa.

Gli attivisti fanno parte del gruppo climatico Last Generation, noto in Germania per i suoi metodi di azione diretta. A luglio, gli attivisti si sono incollati alle piste di atterraggio degli aeroporti di Amburgo e Düsseldorf, e a quanto pare sia la polizia sia i normali cittadini iniziano a stancarsi delle loro tattiche. In una recente procedura penale, un attivista di Last Generation ha ricevuto una condanna a otto mesi di carcere per una protesta in strada.

C’è anche da dire che per la protesta in aeroporto dello scorso novembre, gli attivisti hanno ricevuto una multa di appena 1.600 euro ciascuno. Ovviamente si tratta di una cifra irrisoria rispetto ai danni finanziari subiti da Lufthansa, e che la compagnia tedesca sta cercando di ottenere come rimborso da Last Generation.

In una dichiarazione alla Bild, un portavoce di Lufthansa ha confermato che verranno chiesti risarcimenti anche per altre proteste effettuate negli aeroporti:

Eurowings chiederà danni materiali per le compagnie aeree del gruppo Lufthansa causati dalle azioni degli attivisti negli aeroporti di Berlino, Düsseldorf e Amburgo. L’abbiamo già stato fatto per l’azione a Berlino. Non possiamo fare ulteriori commenti sulle procedure in corso.

Ma cos’era successo a Berlino?

Durante la protesta del 24 novembre 2022, il gruppo Lufthansa aveva dovuto cancellare 10 voli, dirottare un volo su un altro aeroporto e complessivamente ha contato 21 voli in ritardo. I voli coinvolti includevano Lufthansa ed Eurowings, così come Austrian e SWISS.

L’attivista Lina Schinköthe giustificò l’irruzione nell’aeroporto di Berlino, dicendo:

Alla fine, tutti soffriremo a causa della catastrofe climatica. Tuttavia, soprattutto coloro che ne sono meno responsabili sono colpiti per primi e più duramente. Una società non può permettersi questa spietatezza!

Come scritto in altre occasioni, ottenere solidarietà per la lotta al cambiamento climatico richiede approcci che coinvolgano e sensibilizzino le persone anziché metterle in difficoltà. Le cosiddette “azioni dirette” possono essere controproducenti se non tengono conto delle preoccupazioni e dei diritti delle persone comuni.

È importante coinvolgere il pubblico in modo educativo e informativo per promuovere la consapevolezza sui problemi climatici e sostenere azioni positive verso la sostenibilità ambientale. La collaborazione e il dialogo costruttivo sono spesso più efficaci nel promuovere il cambiamento rispetto a metodi che possono causare disagio o ostilità.

