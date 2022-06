Tranquilli: nonostante si veda nei film, non è possibile aprire il portellone degli aerei di linea mentre sono in volo.

Aprire il portellone di un aereo mentre è in volo non è possibile. Certo, cose folli sui voli ne accadono tutti i giorni, ma alcune sono solo leggende metropolitane. Se in certi film aprire il portellone di un aereo mentre è in volo sembra una cosa facile e rapida, nella realtà è l’esatto contrario: non si riesce. E questo nonostante gli sforzi di qualcuno, come è capiato tempo fa a bordo di un volo della Spirit Airlines, in viaggio da Cleveland a Los Angeles.

Un passeggero completamente alterato, si era gettato verso una delle porte del velivolo, cercando di aprirla e creando lo scompiglio a bordo del volo. Risultato? L’incidente causa cge l’aereo sia dirottato su Denver, dove le autorità di polizia erano già pronte a prendere in custodia il soggetto, multato successivamente per oltre 35.000 dollari.

E’ possibile aprire il portellone dell’aereo mentre si è volo?

A questo punto vi è venuto il dubbio? E’ possibile aprire la porta dell’aereo mentre si è in volo, o c’è qualche meccanismo che lo impedisce? Tranquilli: non è proprio possibile aprire il portellone durante il volo. Le porte dei moderni aerei di linea oltre ad essere bloccate da un complesso e robusto sistema elettromeccanico, risultano impossibili da aprire. E questo non solo per un singolo, ma anche per un gruppo di persone che volessero tentare l’impresa.

C’è inoltre da dire che la pressione esercitata esternamente e la pressurizzazione della cabina sono due altri fattori che tengono ben salda la porta al velivolo e si uniscono al lavoro del sistema di bloccaggio. Si parla di una pressione di 5.370 kg per metro quadro, quindi anche senza meccanismi di sicurezza sarenbbe comunque un’operazione impossibile da fare. Quindi, state sereni, nessuno può aprire il portellone, almeno finchè siamo in volo.

