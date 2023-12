Un recente studio condotto da LendingTree ha acceso il dibattito sui social media tra gli appassionati di Tesla in tutto il mondo. Secondo l’analisi di LendingTree, i conducenti di Tesla risultano coinvolti in incidenti stradali più frequentemente rispetto ai conducenti di qualsiasi altro marchio automobilistico.

La scoperta fatta spulciando i preventivi assicurativi

Nella sua ricerca, LendingTree ha esaminato decine di milioni di preventivi assicurativi che coinvolgono 30 diversi costruttori automobilistici, nel periodo compreso tra il 14 novembre 2022 e il 14 novembre 2023. Lo studio ha rivelato che i conducenti di Tesla hanno un tasso di 23,54 incidenti ogni 1.000 conducenti, posizionandosi al primo posto, seguiti da Ram (22,76) e Subaru (20,90).

Oltre agli incidenti stradali, l’analisi di LendingTree ha incluso anche altri fattori quali la guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e altre infrazioni. Questi sono stati definiti come “incidenti” nel contesto dello studio. I conducenti di Ram hanno registrato il maggior numero di questo genere di incidenti per 1.000 conducenti, con un indice di 32,90. Tesla segue da vicino con un indice di 31,13.

C’è da sottolineare come l’analisi di LendingTree non vada ad indagare le cause specifiche degli incidenti. Ad esempio non sappiamo se eventuali problemi meccanici o tecnologici siano una delle cause che potrebbero aver contribuito agli incidenti, né sappiamo nulla sulla responsabilità nelle collisioni tra più veicoli.

La propensione delle Tesla a essere coinvolte in incidenti potrebbe essere attribuita al sistema Autopilot e alla sua funzione Autosteer. L’anno scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Tesla, e la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha scoperto che 322 collisioni frontali e altri tipi di incidenti sono stati causati dalla disattivazione dell’Autopilot. Come sottolineato dal recente richiamo, era troppo facile per i conducenti affidarsi completamente ad Autopilot e rinunciare al controllo dell’auto elettrica. Dal canto suo, Tesla sostiene di stare risolvendo questo problema con un nuovo aggiornamento software distribuito via etere.

I conducenti Tesla sono davvero i peggiori di tutti, come potrebbe insinuare il titolo dello studio di LendingTree? Da quello che abbiamo capito probabilmente no, anche se i numeri suggeriscono il contrario.

