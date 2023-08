Aereo in atterraggio travolge elicottero: tutti sopravvissuti.

Incidente durante la fase di atterraggio di un piccolo aereo passeggeri presso l’aeroporto Gustaf III di St. Barth, situato nelle Antille Francesi, che ha completamente travolto un elicottero parcheggiato a bordo pista.

L’aereo di Air Antilles Express arrivava da da Pointe-a-Pitre, in Guadalupa. Il volo, della durata di meno di un’ora, è una tappa regolare nelle operazioni quotidiane della compagnia aerea locale. Come si vede nel video ripreso da una telecamera di sorveglianza, dopo il contatto con la pista l’aereo ha proseguito lungo la sua traiettoria e, sfortunatamente, è entrato in collisione con un elicottero AS350 Écureuil.

I media locali hanno riportato che il DHC-6 Twin Otter ospitava un totale di sette passeggeri durante l’incidente. Miracolosamente, tutti i passeggeri sono sopravvissuti alla collisione riportando solo ferite lievi, ad eccezione di una donna che ha riportato danni più gravi.

Un aeroporto difficile

Degno di nota tra gli appassionati di aviazione, l’Aeroporto Gustaf III vanta una pista decisamente breve, di soli 646 metri. Le difficoltà non finiscono qui. Un’estremità di questa pista è infatti prossimità di una strada sulla collina, mentre l’estremità opposta si estende sulla baia di St. Jean. Le complessità operative richiedono che i piloti abbiano una licenza specializzata per l’atterraggio in questo luogo.

Air Guyane Express e Air Antilles Express impiegano complessivamente circa 300 dipendenti. Seppur piccole rispetto ai colossi delle linee aeree mondiali, rivestono un ruolo cruciale nel mantenere una connettività aerea senza soluzione di continuità tra le isole. Entrambe i marchi operano sotto l’egida di Air Antilles e gestiscono congiuntamente una flotta composta da otto aeromobili distinti: quattro ATR 72, due ATR 42 e due De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter.

