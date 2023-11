Huawei Watch GT 4 è il nuovo smartwatch dal design sofisticato e con funzionalità efficienti dedicate al benessere e al fitness.

Huawei Watch GT 4 unisce tecnologia e moda per offrire agli utenti un percorso personalizzato verso uno stile di vita più sano, senza compromessi sullo stile. La serie incarna lo spirito “Grand Tourer”, ovvero uno smartwatch di alta gamma, affidabile e ricco di funzionalità.

Huawei Watch GT 4: design

Il nuovo smartwatch è disponibile in due varianti, il GT 4 da 46mm presenta un audace design ottagonale con una struttura robusta e resistente, mentre il modello da 41mm vanta un elegante design glamour ispirato all’alta gioielleria. Con sette diverse combinazioni di colori, il Watch GT 4 si adatta a stili, personalità e occasioni diverse.

Le opzioni includono una versione classica da 46mm con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino in pelle marrone, cinturino verde in materiale composito e una variante con cinturino in materiale fluoroelastomero. Il modello da 41mm, più adatto al pubblico femminile, presenta una maglia milanese dorata, cinturino in pelle bianca e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. Ognuno può poi esprimere il proprio stile, personalizzare il display dell’orologio e sperimentare generi diversi con oltre 25.000 quadranti disponibili tramite l’app Huawei Health.

Huawei Watch GT 4: benessere e fitness

Il nuovo Watch GT 4 offre nuove funzionalità. Grazie a oltre 8 anni di ricerca e sviluppo, la nuova tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali Huawei TruSeen 5.5+ garantisce una lettura accurata della frequenza cardiaca durante le attività fisiche, come la corsa o il salto della corda.

Lo smartwatch presenta anche la versione aggiornata Huawei TruSleep 3.0, che offre un’analisi migliorata dei cicli del sonno, inclusa la consapevolezza della respirazione nel sonno. Questa funzionalità rileva eventuali irregolarità nella respirazione durante il sonno, fornendo informazioni utili sulla salute respiratoria.

Huawei Watch GT 4 migliora gli Anelli attività, il tracciamento GNSS e presenta la nuova app “Rimani in forma”. Con i nuovi Anelli attività, gli utenti possono visualizzare facilmente le statistiche giornaliere di fitness e tenere traccia delle attività quotidiane. Oltre 100 modalità sportive, tra cui il padel e gli E-sports, offrono un’ampia scelta per gli appassionati di fitness.

La nuova funzionalità “Rimani in forma” propone un’innovativa gestione delle calorie. Questa app fornisce dati in tempo reale per la gestione del fabbisogno calorico, offrendo consigli personalizzati basati sulle esigenze individuali. Il tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche in ambienti urbani densamente strutturati.

Un assistente smart sempre al polso

Il nuovo Huawei GT 4 semplifica la vita quotidiana con il nuovo launcher, la risposta rapida ai messaggi e alle notifiche, e l’accesso a diverse app di terze parti per musica, navigazione e altro ancora. La durata della batteria, fino a 2 settimane per la versione da 46mm e fino a 7 giorni per la versione da 41mm, supera la media degli smartwatch presenti ad oggi sul mercato. Compatibile con dispositivi iOS e Android, il Watch GT 4 garantisce la protezione della privacy e dei dati degli utenti.

Huawei Watch GT 4 è ora disponibile nelle seguenti varianti:

Black 46mm con cinturino in fluoroelastomero al prezzo di 249,90 €

Brown 46mm con cinturino in pelle al prezzo di 269,90 €

Steel 46mm con cinturino in acciaio inossidabile al prezzo di 369,90 €

Rainforest Green GMT 46mm con cinturino in materiale composito al prezzo di 249,90 €

White 41mm con cinturino in pelle al prezzo di 249,90 €

Light Gold 41mm con cinturino in maglia Milanese dorata al prezzo di 299,90 €

Silver 41mm con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate al prezzo di 399,90 €

