OOO-Out of Order orologi shaker: dieci anni fa, era il 2013, ebbe inizio l’avventura di OOO-Out of Order, marchio di orologi orgogliosamente Made in Veneto. Un decennio intenso di ricerche ed esperimenti con l’obiettivo di proporre segnatempo robusti, affidabili e dalla forte personalità. Nasce la nuova collezione Shaker, orologi con i quali divertirsi dall’aperitivo all’after dinner.

Ogni persona ha la sua “miscela”, proporzionata ed equilibrata, di caratteristiche a conferirne l’unicità. Siamo tutti uguali seppur tutti diversi pertanto perché non chiamare questa nuova collezione Shaker? Detto e fatto. Per l’occasione, i creativi di OOO-Out of Order, facendosi ispirare da 6 conosciuti cocktail, si sono riscoperti mixologist dando vita a 6 nuovi orologi unici nel loro genere.

Questi 6 nuovi segnatempo vi stupiranno anche al buio grazie all’inserto in vetro zaffiro bombato della ghiera girevole bidirezionale 60 click con numerazione interna stampata in Superluminova che ne amplifica la luminosità rendendo l’ora leggibile anche in condizioni di totale

oscurità.

Il packaging? Altro non poteva essere che uno shaker in acciaio personalizzato con il logo inciso al laser e che, grazie ad un trattamento galvanico realizzato ad hoc, regala sfiziosi giochi cromatici a voler riassumere tutte le sfumature di colore scelte per questa nuova collezione.

Da oggi, oltre allo shaker Boston, Cobbler e Parisienne, si aggiunge pertanto lo shaker Out of Order. A ciascuno dei 6 Shaker OOO-Out of Order, in abbinamento il suo cocktail. Scegliete il vostro orologio, indossatelo senza timore di rovinarlo perché, come si sa, un Out of Order nasce già damaged ed usate lo shaker a corredo per divertenti momenti in compagnia preparando, magari, proprio il drink che avete al polso.

Come cornice per presentare la nuova collezione Shaker, OOO-Out of Order ha scelto l’Alchemia Bar della dimora Storica Ca’ di Dio a Venezia.

