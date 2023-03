Su Google Street View un incidente della Google Car con un motociclista

Google Street View, croce e delizia di tutti noi, registra tutto, anche gli incidenti. Eppure, va detto, qualcuno odia letteralmente il servizio di Google per questioni di privacy, altri invece lo amano alla follia per la comodità di sapere subito cosa troveranno a destinazione. Ma anche solo per curiosità, non c’è niente di meglio che esplorare virtualmente una vasta gamma di luoghi in tutto il mondo attraverso una collezione di immagini panoramiche a 360 gradi.

Lo sappiamo, il servizio è disponibile attraverso Google Maps e può essere utilizzato per visualizzare strade, edifici, monumenti, parchi e molte altre località in tutto il mondo. Le immagini sono acquisite da automobili o da dispositivi mobili specifici, che fotografano le strade e i luoghi utilizzando telecamere panoramiche e GPS. Non solo, perchè molte località turistiche, musei, parchi e altri luoghi di interesse hanno collaborato con Google per creare tour virtuali più dettagliati, che consentono agli utenti di esplorare luoghi specifici con una maggiore precisione e dettaglio.

Sarà capitato a molti di vedere la Google Car girare per le città o in autostrada, filmando e fotografando un po’ tutto. C’è da dire che suscita curiosità, anche perchè grazie alla “palla” montata sul tetto, l’auto è decisamente scenografica.

Forse è anche per questo motivo che si narra di incidenti causati proprio dalla curiosità per vedere da vicino il funzionamento. Probabilmente è successa la stessa cosa in Senegal, dove la Google Car, in questo caso un pick-up, ha fotografato un suo incidente contro un malcapitato motociclista. Oppure semplicemente il motociclista ha deciso di svoltare nel momento sbagliato, senza dare la precedenza. Eppure non sembra una strada particolarmente trafficata.

Speriamo che il motociclista se la sia cavata con poco, e va detto che se non altro indossava un casco, cosa che non fa invece un altro uomo su una motocicletta poco distante, impegnato a trasportare una capra sul serbatoio.

Se siete curiosi, qui il link alla strada N1 che si trova in Senegal. Non pensate però di trovare molto, perchè guarda caso Google Maps ha rimosso le immagini dell’intero tratto di strada.

