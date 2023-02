Idee geniali: usare la piccola Peugeot per mettere in mare un acquascooter

E’ davvero difficile descrivere propriamente questo video che arriva dal Brasile. Siamo in spiaggia ed ecco che due che la sanno lunga decidono di mettere in mano il bellissimo e performante acquascooter in mare. Ovviamente dato che sono due geni di assoluto livello, si fanno aiutare da una piccola Peugeot 206.

Adesso guardate le onde, prendete le misure dell’incolpevole Peugeot, e diteci se l’operazione poteva andare a buon fine. No, vero? Ed infatti nel video possiamo vedere la piccola francese che fa retromarcia, fa retromarcia, fa retromarcia… finché non si trova sommersa dall’acqua salata.

Forse sarebbe stato il caso di trascinare un po’ l’acquascooter sulla sabbia, anche a costo di fargli qualche graffio. Sicuramente il danno sarebbe stato meno ingente, non trovate?