Promo Zero Motorcycles: le nuove offerte “Go Electric”

Promo Zero Motorcycles: la casa delle due ruote elettriche sta rivoluzionando il modo in cui le persone pensano alla mobilità, grazie anche a una serie di iniziative in grado di accendere l’interesse verso i veicoli a zero emissioni, rendendoli sempre più accessibili.

La nuova campagna “Go Electric” di Zero Motorcycles si muove proprio in questa direzione, offrendo ai motociclisti l’opportunità di acquistare una moto elettrica, sperimentandone tecnologia e potenza, attraverso condizioni mai viste fino ad ora.

Promo Zero Motorcycles: la campagna Go Electric

Attraverso la campagna Go Electric, Zero Motorcycles offre un incentivo speciale sull’acquisto dei propri veicoli 2022 e 2023. La scontistica proposta dalla casa californiana varia in base al modello scelto.

Fino alla fine di maggio 2023 i clienti Zero potranno ricevere uno sconto di € 3.500 sull’acquisto di una DSR/X, SR, SR/F e SR/S. Per i modelli S, DS, DSR, FXE e FX è prevista invece una riduzione di € 1.500 sul prezzo iniziale.

Oltre a questo incentivo, i nuovi acquirenti potranno anche usufruire dell’opportunità unica dell’EcoBonus, che prevede uno sconto per un massimo di € 4.000, arrivando ad ottenere un prezzo finale d’acquisto davvero vantaggioso. Un’offerta imperdibile per chi ha deciso di abbracciare la nuova frontiera dell’e-mobility.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.