Zero Motorcycles DSR/X 2023 è la una nuova adventure bike che va ad aggiungersi alla già numerosa e variegata proposta di modelli della casa californiana. Grazie al pacco batterie Z-Force, al silenzioso motore ZF e al sistema operativo Cypher III+, la nuova DSR/X garantisce un’autonomia di 290 km nel ciclo urbano, 172 km in autostrada e 185 km nel misto.

Zero Motorcycles DSR/X 2023: caratteristiche

La DSR/X offre prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria, grazie al motore completamente rinnovato Z-Force 75-10X, capace di erogare una coppia sbalorditiva di 225 Nm e una potenza di 100 cv, e alla batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh.

Anche il telaio a traliccio perimetrale è completamente nuovo, mentre l’architettura dei componenti della DSR/X è stata completamene riprogettata per consentire una maggiore altezza da terra, sono previsti circa 200 mm di escursione della forcella regolabile a mano, e permettere l’inserimento di tre vani portaoggetti integrati. A questo si aggiunge la nuova trasmissione a cinghia in carbonio Gates, concepita per resistere alla coppia da capogiro del motore Z-Force 75-10X.

La DSR/X rappresenta decisamente una nuova generazione di moto dual sport con un innovativo pacchetto di funzionalità. Dotata del sistema operativo di bordo più avanzato al mondo, il Cypher III+, la DSR/X è la prima moto elettrica ad avere in dotazione la suite completa di controlli di stabilità Bosch Motorcycle Stability Controls con funzionalità cornering e off-road (nella modalità off-road è possibile disinserire l’ABS al posteriore per gestire in autonomia l’aderenza in fuoristrada della gomma posteriore). Questa tecnologia offre un controllo e una trazione ineguagliabili su qualsiasi terreno e comprende il Bosch Linked Braking, per una migliore regolazione dei freni e il Bosch Vehicle Hold, che offre sicurezza e stabilità istantanee sulle pendenze più ripide.

Inoltre, la DSR/X è dotata di features uniche, disponibili in esclusiva solo per Zero Motorcycles. Tra queste ricordiamo la modalità Park, una funzione di retromarcia a bassa velocità utile per le manovre in spazi stretti. La moto è poi equipaggiata con i caricatori di livello 1 e 2 grazie al sistema di ricarica rapida integrato da 6,6 Kw (con una capacità della batteria di 17.3 kWh richiede presso le colonnine un tempo di ricarica di circa 2,5 h).

Ma non finisce qui. Alla naturale predisposizione alla personalizzazione della DSR/X, si aggiunge anche la possibilità di customizzare questa moto con una serie di ricambi e accessori che la trasformano nella regina dello Sport Adventure, una due ruote perfetta per ogni esperienza di viaggio anche la più adrenalinica. Tra gli accessori opzionali pensati per l’avventura troviamo: borse da sella, piastra paramotore, parabrezza, bauletto e valigie laterali e molto altro ancora. Inoltre, nella DSR/X è possibile sostituire parte dei suoi vani portaoggetti integrati con il Power Tank, lo strumento in grado di aumentare la capacità della batteria fino a quasi 21 kWh o con il Rapid Charger, un caricatore rapido in grado di ridurre il tempo di ricarica a circa un’ora.

La DSR/X è disponibile in sage green e pearl white e proposta a un prezzo di 27.220 euro.

Le altre novità della gamma 2023

Oltre al lancio della DSR/X, Zero Motorcycles ha introdotto alcune novità per i modelli SR/S, SR/F MY23. Questi due prodotti di fascia alta verranno entrambi equipaggiati con un pacco batterie di serie dalla capacità di 17,3 kWh, una velocità di ricarica fino a 6,6 kW e la modalità Park. La nuova SR/S è disponibile in asphalt gray con inserti cyan e in color riviera con inserti sempre cyan, mentre l’SR/F è disponibile in black con inserti gold o in color storm con inserti orange. La MY23 SR rimane invece la moto più predisposta alla personalizzazione presente sul mercato con una copia di 166 Nm, una potenza di 74 cv, una velocità massima di 167 km/h e una batteria di serie da 14,4+ kWh che si ricarica in circa 4-5 ore con il caricatore di serie da 3 kW. La MY23 SR è disponibile in thermal black e rimane l’unica moto al mondo a poter essere personalizzata grazie alle opzioni software a disposizione.

