Un meccanico fa un giro con una Supra MK4 da 900 CV di un cliente e si schianta contro un treno

Un meccanico di Englewood in Colorado decide di portare a spasso una Supra MK4 da 900 CV di un cliente, ma non sapendo guidare si schianta e si ribalta contro un treno fermo. Detta così sembra una delle scene memorabili del film Ferris Bueller’s Day Off, con i parcheggiatori che andavano a farsi un giro su una Ferrari, invece è tutto vero.

I video dell’incidente sono diventati virali e sono stati condivisi sui social media. Possiamo allora vedere l’uomo al volante di una Mark 4 Supra rossa del 1997 che da di gas mentre cambia corsia, accelerando pesantemente prima che il posteriore perda trazione. Ovviamente il conducente non riesce a recuperare la Toyota e si schianta contro una barriera di cemento prima di finire in un piazzale ferroviario sul lato opposto.

Detto che il meccanico sembra essere uscito quasi illeso dall’incidente, non vogliamo neanche sapere a quanto ammonterà la richiesta di rinascimenti. Conoscendo gli avvocati americani, il conto sarà sicuramente salato.

