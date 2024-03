Torna l’alta velocità in treno TGV INOUI di SNCF tra Milano e Parigi. Offerta dal 23 maggio al 25 agosto 2024 con tariffe a partire da 39 euro.

SNCF Voyages Italia inaugura la stagione estiva con un’offerta che coniuga viaggio e sostenibilità, aprendo le prenotazioni per i collegamenti TGV INOUI che uniscono Milano a Parigi attraverso Torino. Da ora è possibile acquistare biglietti per viaggiare tra il 23 Maggio e il 25 Agosto 2024, con tariffe che partono da 39 euro.

La linea Milano-Parigi, operativa dal 10 gennaio, ha superato le problematiche poste da un’interruzione causata da una frana nella Valle della Maurienne il 27 agosto 2023, implementando un servizio sostitutivo in autobus tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne per entrambe le direzioni. Questa soluzione temporanea assicura la continuità del servizio, dimostrando l’impegno di SNCF Voyages Italia nel garantire ai viaggiatori un’opzione affidabile e comoda per i loro spostamenti.

Il percorso attualmente prevede un viaggio da Milano a Oulx con il TGV INOUI Italia, seguito da un trasferimento in autobus fino a Saint-Jean de Maurienne e da lì, nuovamente a bordo del TGV INOUI Italia fino a Parigi, e viceversa. Un personale di bordo italo-francese è dedicato a offrire assistenza e a rendere il viaggio il più piacevole possibile, anche durante il trasferimento tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.

Disponibile anche la tratta Milano Torino

In aggiunta al collegamento internazionale, SNCF Voyages Italia potenzia i suoi servizi interni, proponendo viaggi tra Milano, Torino e Oulx. Quest’ultima, porta d’accesso alle montagne e vicina alla nota località turistica di Sestrière, è raggiungibile con un TGV INOUI giornaliero che parte da Milano Porta Garibaldi alle 14:10, arrivando a Torino Porta Susa alle 15:39, a tariffe estremamente competitive.

Il ritorno da Torino a Milano è previsto per le 21:48, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23:10. L’esperienza a bordo del TGV INOUI è di alto livello, con servizi quali ampi sedili, prese di corrente, spazi dedicati alle famiglie, connessione Wi-Fi gratuita e un portale di intrattenimento ricco di film, podcast e riviste digitali.

Con queste iniziative, SNCF Voyages Italia non solo facilita l’accesso a destinazioni di grande richiamo turistico in Italia e Francia ma promuove anche una mobilità più sostenibile, in linea con le crescenti esigenze dei viaggiatori moderni. I biglietti sono disponibili su tutti i canali di vendita abituali, inclusi il sito e l’applicazione SNCF CONNECT e le agenzie di viaggio autorizzate SNCF, rendendo la prenotazione un processo semplice e accessibile a tutti.

