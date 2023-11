Ci avviamo ormai verso l’ultima parte dell’anno e le offerte auto di novembre 2023 sono particolarmente interessanti per chi vuole cambiare la vettura proprio in questo periodo. Qui non parleremo degli incentivi governativi che per alcune categorie sono ancora in vigore, ma delle offerte promosse dalle singole Case.

Abbiamo raccolto quelle che secondo noi sono le promo auto più interessanti e partiamo da quello che da sempre è il marchio più venduto in Italia: Fiat. Che a novembre 2023 propone sconti su Fiat 600 elettrica e su Fiat 500 elettrica, ma anche su altri due cavalli di battaglia: Fiat Panda Hybrid e Fiat 500X diesel.

Offerte auto Novembre 2023: le Fiat in promo

Fiat 600 elettrica

La prima interessante promo è sulla nuova Fiat 600 elettrica, che abbina ai 5.000 euro di incentivi statali 1.000 euro di sconto della Casa, a patto che si rottami una vettura di classe ambientale inferiore a Euro 5. L’offerta di finanziamento sulla 600 elettrica prevede:

35 rate mensili da 299 euro

Anticipo di 2.775 euro

Rata finale di 20.112 euro , se il cliente decide di acquistare il veicolo dopo 36 mesi

, se il cliente decide di acquistare il veicolo dopo 36 mesi TAN 3,99%, TAEG 4,97%.

Dopo 12, 24 e 36 mesi, è possibile la restituzione o sostituzione del veicolo, con il solo addebito ulteriore di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso, in caso si sia superata la soglia prevista di 5.000 km all’anno.

Fiat 500 elettrica

Per la Fiat 500 elettrica, l’offerta di novembre 2023 riguarda il leasing, anche in questo caso con rottamazione una vecchia vettura. Ecco i dettagli dell’offerta:

Da 199 euro al mese per 36 mesi

per Anticipo 0 e valore di riscatto di 18.288 euro

e valore di riscatto di TAN 0%, TAEG 0,87%.

Dopo 36 mesi il cliente può scegliere di riscattare il Cinquino elettrico, oppure restituirla o sostituirla con una nuova Fiat.

Fiat Panda Hybrid

Fiat Panda Hybrid, invece, a novembre 2023 è disponibile con finanziamento da 60 mesi a partire da 10.950 euro totali, anziché 12.450 euro, con prima rata da gennaio 2024.

58 rate mensili da 160 euro

Anticipo 0 e rata finale di 6.939 euro

e rata finale di TAN 8,75%, TAEG 10,77%

Dopo 5 anni il cliente può scegliere di non pagare la rata finale e di restituire o sostituire l’auto, con l’addebito di 0,1 euro per ogni km in eccesso in caso si sia superato il chilometraggio massimo previsto di 50.000 km.

Fiat 500X Diesel

Chiudiamo le offerte Fiat Novembre 2023 con la Fiat 500X 1.3 95 Cv diesel, proposta con finanziamento da 60 mesi a partire da 19.950 euro totali, anziché 21.450 euro, sempre con prima rata da gennaio 2024.

58 rate mensili da 302 euro

Anticipo 0 e rata finale di 10.375 euro

e rata finale di TAN 8,75%, TAEG 10,13%

Anche in questo caso, il cliente può scegliere anche di restituire o sostituire l’auto, sempre con l’addebito del chilometraggio in eccesso rispetto ai 50.000 km previsti dal contratto.

