Arriva MG Comet, l’auto elettrica da 230 km di autonomia

MG Comet EV è un’auto elettrica dalle dimensioni super compatte che un’autonomia massima di 230 km con una singola carica. E se per caso notate che ha una forma conosciuta avete fatto centro: si tratta della versione di MG della Wuling Air EV, della quale abbiamo parlato in più di una occasione. Dedicata per il momento al mercato indiano, si tratta di un rebadge di Wuling per MG, con entrambi i marchi che fanno parte della galassia SAIC.

Motore e batteria

L’utilitaria elettrica è dotata di una batteria da 17,3 kWh e di un motore elettrico da 42 CV di potenza e 110 Nm di coppia per offrire un’autonomia dichiarata di 230 km.

La MG Comet può essere ricaricata tramite un caricatore da 3,3 kW in 5 ore dal 10 all’80% e in 7 ore da 0 al 100%. La frenata e le sospensioni sono affidate a freni a disco e a tamburo, rispettivamente all’anteriore e al posteriore, e a sospensioni McPherson all’anteriore e multi-link a spirale al posteriore.

Design originale

Pur avendo un design squadrato, la MG Comet ha un aspetto molto particolare e riconoscibile. La MG Comet misura 2.974 mm di lunghezza, 1.505 mm di larghezza e 1.640 mm di altezza, il passo è lungo 2.010 mm e ha un raggio di sterzata di 4,2 metri.

Viene presentata nelle opzioni di colore monotono Starry Black, Candy White e Aurora Silver, mentre è disponibile anche nella doppia tonalità Apple Green e Starry Black e Candy White con Starry Black. La grafica della carrozzeria e gli adesivi sono opzioni offerte a ogni singolo acquirente. Da notare che al momento, almeno in India, MG Comet EV non ha rivali diretti, cosa che potremmo dire che per l’Italia se il colosso cinese decidesse di lanciarla anche da noi, vista l’opinabile decisione di Smart di abbandonare il settore delle citycar elettriche.

La MG Comet EV a 2 porte sfoggia una fascia anteriore massiccia con grandi paraurti. Propone una striscia avvolgente con elementi luminosi a LED posizionati sotto il parabrezza, fari eleganti e luci posteriori squadrate a LED. Le porte sono molto grandi e il lunotto posteriore per i passeggeri può essere posizionato verticalmente, ma sarà stretto a causa della mancanza del portellone posteriore.

La MG Comet EV monta cerchi in acciaio da 12″ con pneumatici di dimensioni 145/70. Gli elementi di design della parte posteriore includono la scritta “Comet” al centro del cofano, oltre alle scritte “Internet Inside” ed “EV” rispettivamente sul lato destro e sinistro del bagagliaio.

Piccola, ma supertecnologica

Dotata di funzioni avanzate di infotainment, oltre che di un elenco di dispositivi di sicurezza, la MG Comet è dotata di tutti i comfort necessari per il conducente e i passeggeri. È dotata di due schermi da 10,25 pollici, di cui uno è un sistema di infotainment e l’altro è un quadro strumenti digitale.

La tecnologia MG Connected Car con Android Auto e Apple CarPlay e oltre 55 funzioni di auto connessa offrono agli utenti l’accesso agli aggiornamenti meteo, alla navigazione turn by turn con aggiornamenti sul traffico in tempo reale, alla musica, ecc.

I sedili posteriori sono divisi 50:50 e la MG Comet è dotata di un volante a due razze con comandi al volante. Tra le altre caratteristiche della vettura figurano il climatizzatore manuale, l’ingresso senza chiave, l’avviamento a pulsante e la chiave digitale. La sicurezza è garantita da doppi airbag, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio posteriori con telecamera, supporti ISOFIX per seggiolini per bambini, ABS ed EBD.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.