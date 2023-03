Quando Schumacher dirigeva il pit stop alla stazione di servizio Shell

In attesa del via al primo GP di F1 della stagione 2023, Torniamo indietro nel tempo e gustiamoci questo spot tv di Shell realizzato con il grande Michael Schumacher e in collaborazione con Ferrari.

A Schumacher la gestione del pit stop di uno stupito automobilista su una Punto Cabrio. Ovviamente fila tutto liscio, tranne un particolare che forse qualcuno non ha notato. Per dirla con lo slogan di un’altra pubblicità: ma alla fine, il pieno, l’aveva pagato?

—–

