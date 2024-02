Jennifer Lopez torna insieme a Fiat 500 dopo 12 anni

Fiat e Jennifer Lopez insieme dopo 12 anni per promuovere la nuova 500e elettrica negli Stati Uniti. La campagna, ispirata al mondo della moda, prevede rilasci limitati e un teaser nel video musicale dell’artista americana.

Dopo 12 anni Jennifer Lopez torna insieme alla Fiat 500, questa volta ovviamente nella sua versione elettrica. Si tratta di un approccio di Fiat alla commercializzazione della nuova 500e elettrica negli USA, che vede una collaborazione con la cantante e attrice, sfruttando il suo potere di celebrità per generare interesse senza ricorrere alla pubblicità televisiva tradizionale.

Questa strategia, ispirata al metodo di “lancio” utilizzato nell’industria della moda, mostra rilasci limitati per creare esclusività ed entusiasmo attorno al prodotto. Il teaser della campagna è presente nel video del brano “Can’t Get Enough” e mette in evidenza una 500e rosa accostata alle tendenze della cultura pop e della moda.

L’approccio di Fiat negli USA riflette una tendenza più ampia nel marketing automobilistico, dove i metodi pubblicitari tradizionali vengono integrati o sostituiti da campagne più mirate, basate su eventi e socialmente consapevoli. Questa strategia non solo mira ad attirare l’attenzione in un mercato affollato, ma anche a connettersi con i consumatori su un livello più personale ed emotivo, potenzialmente modellando le future tendenze del marketing automobilistico.

Qui sotto, il video di Papi del 2012, dove nella storia faceva capolino una 500 bianca:

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD