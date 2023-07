I migliori giochi di corse per smartphone nel 2023

Al mare o in montagna, le auto e le corse non ci abbandonano mai. I giochi di corse per smartphone del 2023 sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quelli più arcade e sbarazzini a quelli un po’ più impegnati e complessi, per chi cerca quasi una simulazione.

E se certo non arrivano ai livelli dei titoli per console, non chiamateli giochi di serie B: sanno essere molto coinvolgenti e hanno spesso una grande cura grafica con estetica molto accattivante. Nella lista che vedrete, i giochi sviluppati sia per Android che per iOS, anche a pagamento.

Giochi per smartphone: Xbox Cloud Gaming

Prima di addentrarci tra i migliori titoli realizzati per smartphone, ricordiamo che Microsoft ha a disposizione il servizio Xbox Cloud Gaming, attivabile solo con Xbox Game Pass Ultimate (qui per saperne di più).

Il servizio permette di giocare in cloud su dispositivi diversi dal PC o dalla Console, compreso lo smartphone abbinato a un controller dedicato, per giocare a titoli come Forza Horizon 5 o Need For Speed Unbound anche sotto l’ombrellone.

Rush Rally 3 (Android, iOS) – tra i 2,99 € e i 3,99 €

Se sei fan del rally devi assolutamente provarlo, senza necessariamente pagarlo: è disponibile anche una versione Demo completamente gratuita. Rush Rally 3 è quanto di più vicino tu possaottenere a una simulazione di corse di qualità console sul tuo telefono.

Si divide in tante modalità, sia giocatore singolo che multiplayer, in modo da gareggiare in modi differenti. Inoltre, ha il supporto completo del controller e un sistema di controllo touch personalizzabile in modo da poter trovare i controlli più comodi. Ancora, proprio come su console c’è un sistema di danni in tempo reale: attento quindi a scontrarti con alberi, ostacoli e altre auto, perché la tua auto ne risentirà!

Grid Autosport (Android, iOS) – 9,99 €

Titolo della saga nato per il mobile, è forse il gioco di corse per smartphone più bello in termini di grafica e qualità, che poco perde rispetto a una console, e questo nonostante sia stato pubblicato nel 2014, quasi 10 anni fa.

Tante le caratteristiche da simulazione, come la deformazione anche morbida dei poligoni, differenziazione dei suoni dei motori, rappresentazione realistica dei tracciati oltre che guida particolarmente impegnativa. Anche per questo è meglio abbinarci un controller. Se invece vuoi saperne di più sull’ultimo titolo per PC e console, ecco la nostra recensione di Grid.

Wreckfest (Android, iOS) – 9,99 €

Nato come gioco per console, di Wreckfest è stata fatta anche una versione per dispositivi mobili: all’inizio non era il massimo a causa di importanti lag e problemi alle prestazioni, ma ora che tutto è stato risolto è davvero notevole.

Grafica pazzesca con fisica soft-body che riesce a creare danni molto realistici, è un ottimo gioco di distruzione delle auto secondo quelle competizioni molto amate in America, ma è possibile anche fare gare più tradizionali. Inoltre, il giocatore può scegliere di percorrere la modalità Campagna per provare la maggior parte delle auto e delle modalità di gioco, oppure crearsi il suo percorso.

Asphalt 9 Legends (Android, iOS) – gratis

Un must have e tra i più scaricati è certamente Asphalt 9 Legends, ultimo capitolo della saga di Gameloft nata appositamente per gli smartphone. Con il nono capitolo, il più curato a livello grafico e ricco in termini di auto, c’è un buon compromesso tra simulazione di corse e stile arcade, anche se certo la bilancia pende soprattutto sul secondo aspetto.

Ciò che rende Asphalt 9 molto accessibile è la varietà di opzioni di controllo a tua disposizione: c’è lo sterzo inclinabile, i controlli touch e un’opzione che controlla l’accelerazione e lo sterzo per te. Non è il pilota automatico, poiché dovrai comunque prendere decisioni rapide per vincere, ma è molto più facile goderti lo spettacolo di Asphalt 9.

CSR Racing 2 (Android, iOS) – gratis

Anche qui la grafica è molto curata e realistica, ma rispetto a Grid Autosport è puramente Arcade. Per cui, se in Grid non riesci a fare la derapata perfetta, qui senz’altro ti divertirai.

È un gioco di drag racing, quindi si concentra sul migliorare nei cambi di marcia piuttosto che le abilità in curva. Un simulatore iperrealistico, puoi armeggiare e correre con il tuo veicolo preferito a tuo piacimento.

Mario Kart Tour (Android, iOS) – gratis

Non poteva certo mancare Mario in questa classifica, che da quando ha realizzato la versione di Mario Kart per i dispositivi mobili è riuscito ad amplificare la sua già grandissima fama.

In costante evoluzione, Mario Kart Tour unisce i tradizionali tracciati della lunghissima saga Nintendo con percorsi urbani sparsi per il mondo, e tantissimi personaggi colorati da abbinare ogni volta a nuovi kart, gomme e paracadute per il volo.

