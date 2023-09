Aereo Swiss parte senza bagagli ma nessuno avvisa i passeggeri che aspettano inutilmente il ritiro per ore

Un volo della Swiss è partito senza bagagli causando ovviamente tutta una serie di problemi ai passeggeri. Ma cos’è successo? Secondo quanto riportato da AFP un volo da Zurigo a Bilbao, è stato costretto a lasciare il gate senza caricare alcun bagaglio. Nessuno escluso.

La compagnia aerea svizzera sostiene che il problema è stato causato dalla una carenza di personale a terra, fatto piuttosto grave considerando che Zurigo è la “casa” di Swiss, nonché il suo aeroporto principale. C’è da dire che le cose per i passeggeri sono iniziate ad andare male fin da subito. Prima un ritardo di un’ora, con l’equipaggio a bordo in attesa che arrivasse il personale di terra con i bagagli. Una attesa inutile, perchè l’aereo è stato “costretto” a decollare per la Spagna senza bagagli con un ritardo finale di un’ora e mezza. Il motivo è, come sempre in questi casi, di natura logistica. Secondo Simple Flying, l’aereo doveva completare il volo di ritorno da Bilbao prima che l’aeroporto di Zurigo chiudesse per la notte.

A quanto pare i passeggeri a bordo sono stati tenuti completamente all’oscuro della situazione fino al loro arrivo in Spagna. Il pilota si è scusato per il ritardo e ha menzionato “una mancanza di personale qualificato“, sorvolando, è proprio il caso di dire, che nel vano cargo non c’era alcun bagaglio. A questo punto la beffa, perchè i passeggeri avrebbero passato due ore ad attendere al ritiro bagagli prima che arrivasse il personale di Iberia ad informali che i loro bagagli erano stati tutti lasciati in Svizzera. Mal comune mezzo gaudio? Assolutamente no,

Un portavoce di Swiss ha dichiarato ad AFP: “Comprendiamo che la situazione non è favorevole per le persone coinvolte e ovviamente ci dispiace per l’inconveniente“. La compagnia aerea ha inoltre affermato di stare indagando per capire esattamente cosa abbia generato la problematica e perché non fosse disponibile personale a terra a Zurigo. Swiss rimborserà i passeggeri all’estero senza bagaglio “una parte dei costi per le sostituzioni urgentemente necessarie”, in conformità con le linee guida internazionali. Qui la nostra guida su cosa fare in caso di bagaglio smarrito.

Non è un periodo fortunato per Swiss e per i suoi passeggeri. E’ di qualche giorno fa la polemica sugli assistenti di volo che erano stati sorpresi a ballare sull’ala di un Boeing. Sicuramente non avevano problemi con i bagagli.

