Grand Seiko 44GS: l’orologio in limited edition ispirato al Monte Iwate

Grand Seiko 44GS, presentato in edizione limitata, è una celebrazione della maestosità del Monte Iwate. Parte della Collezione Heritage, questo modello si caratterizza per l’acciaio Ever-Brilliant e per un quadrante che cattura l’essenza del paesaggio di Shizukuishi.

Grand Seiko ha svelato il segnatempo SBGH345, un’edizione speciale della Collezione Heritage, in esclusiva per ll’e-commerce online, che rende omaggio al maestoso Monte Iwate. Questo modello arricchisce la già prestigiosa gamma di segnatempo Hi-Beat 36000 e Hi-Beat 36000 GMT di Grand Seiko, tutti caratterizzati dall’utilizzo dell’acciaio Ever-Brilliant distintivo del marchio e da quadranti che celebrano la bellezza naturale di Shizukuishi.

Riprendendo il leggendario design 44GS, introdotto originariamente nel 1967 e magnificamente reinterpretato dal 2014, l’SBGH345 è un’icona della Collezione Heritage di Grand Seiko. Questi orologi, noti per il loro stile classico, riportano in vita l’eleganza e la raffinatezza dei primi modelli Grand Seiko, esprimendo l’estetica giapponese distintiva del brand e il suo impegno verso la perfezione, sia in termini di prestazioni che di finiture.

La cassa dell’SBGH345, dal diametro di 40 mm, è realizzata in acciaio Ever-Brilliant, una lega che spicca per la sua resistenza e per un brillante bagliore bianco che esalta la bellezza del 44GS, con superfici piatte meticolosamente lucidate attraverso la tecnica Zaratsu. Il quadrante, opera del Grand Seiko Studio Shizukuishi, è un omaggio visivo alle cime del Monte Iwate, offrendo agli ammiratori un collegamento diretto con l’ambiente naturale che circonda la manifattura Grand Seiko.

L’edizione limitata SBGH345 si distingue per le sue tonalità rosse, evocando l’immagine di un’alba sulle pendici del Monte Iwate. Dotato del calibro Hi-Beat 36000 9S85, questo orologio garantisce una riserva di carica di 55 ore.

Copyright Image: Sinergon LTD