In occasione del 40° anniversario del brand, Nautica N83 Finn World si presenta in una nuova versione, l’iconico segnatempo adotta materiali sostenibili nel rispetto dell’ambiente marino, da sempre forte ispirazione per la marca. Il nuovo orologio racchiude in sé la quintessenza della collezione omaggiando la passione per il mare a tutto tondo.

L’orologio propone una cassa di 45 mm di diametro realizzata con materiali plastici Tide recuperati dagli oceani. Il colore blu domina e avvolge la cassa il quadrante e il cinturino. La lunetta si staglia sul fondo scuro e propone, in corrispondenza delle dodici ore, un decoro di bandiere nautiche colorate corrispondenti, ognuna, ad una lettera dell’alfabeto.

Il quadrante predilige la sobrietà e propone indici tono su tono che scandiscono il tempo indicato dalle lancette di ore, minuti (con materiale luminescente) e secondi (di tono azzurro chiaro). A ore 12 compare il logo lettering Nautica, mentre a ore 3 il logo N83.

Compagni di avventura degli appassionati degli sport acquatici, gli orologi Finn Word sono impermeabili fino a 50 metri e propongono la corona e il fondello a pressione. L’orologio Finn World N83 di Nautica è animato da un movimento al quarzo.

Il cinturino del modello celebrativo dell’orologio Finn Word è fatto di fibra di grano ed è proposto in blu, intercambiabile con una seconda versione in rosso. Dal 1983 il brand Nautica si è fatto portavoce di uno stile di vita sportivo a contatto con la natura che ispira ogni creazione.

