Audemars Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo John Mayer

La collaborazione tra Audemars Piguet e John Mayer ha dato vita a un’edizione limitata del Royal Oak Calendario Perpetuo che rappresenta un vero e proprio trionfo della haute horlogerie.

Audemars Piguet, in collaborazione con il celebre artista John Mayer (vincitore di sette Grammy Award e fervente collezionista di orologi), presenta l’ultima versione del Royal Oak Calendario Perpetuo, un’edizione limitata a 200 pezzi che incarna la fusione perfetta tra l’estetica classica del Royal Oak e l’innovazione del calendario perpetuo. Questa partnership unica ha portato alla creazione di un segnatempo straordinario in oro bianco 18 carati, caratterizzato da un quadrante blu profondo che ricorda un cielo notturno stellato, risultato dell’unione tra la raffinatezza artigianale svizzera e l’inconfondibile tocco creativo di John Mayer.

L’artista ha proposto un design estremamente contemporaneo che evoca in modo perfetto l’atemporalità e la raffinatezza alla base del calendario perpetuo, mettendo al tempo stesso in risalto i codici estetici immediatamente riconoscibili del Royal Oak. John Mayer ha lavorato fianco a fianco con i team di Audemars Piguet per disegnare un meraviglioso quadrante “Crystal Sky”, la cui texture e la cui immensità conferiscono profondità a una complicazione che ha plasmato il mondo di Audemars Piguet fin dalle sue origini.

Ogni dettaglio si fonde armoniosamente per conferire al segnatempo un senso di infinito. La platina del quadrante in ottone è rifinita con un nuovo pattern scintillante sviluppato dagli artigiani Audemars Piguet per dare vita alla visione di John Mayer. Il motivo in rilievo è composto da forme irregolari che assomigliano a cristalli, i cui angoli acuti e le cui sfaccettature aggiungono rilievo e brillantezza al pezzo. Per raggiungere questo livello di dettaglio e di complessità, lo stampo è stato creato atomo per atomo, attraverso un processo di deposizione dei metalli noto come elettroformatura.

I miei orologi preferiti hanno quadranti che si possono guardare all’infinito. Il quadrante di un grande orologio è come una finestra panoramica: non si guarda, si osserva dentro. Nel caso di questo QP, è come guardare un cielo senza luna. In esso ritroviamo davvero il senso della natura. E quando si unisce questo senso di immensità e di profondità alla complicazione di un calendario perpetuo, si ottiene una combinazione molto potente di abilità tecnica e design estetico ha spiegato John Mayer.

Per questa edizione limitata, il nuovo motivo è stato creato in una tonalità di blu intenso utilizzando la Physical Vapour Deposition, ottimizzando i giochi di luce. Il quadrante è impreziosito da contatori in PVD blu coordinato che indicano il giorno a ore 9, il mese e l’anno bisestile a ore 12 e la data a ore 3. Per creare un contrasto visivo, le indicazioni del calendario sono stampate in bianco sulle zone esterne blu dei contatori, mentre le settimane appaiono in bianco sull’anello esterno blu del quadrante. Allo stesso modo, gli indici e le lancette in oro bianco 18 carati risaltano sullo sfondo blu, grazie al materiale luminescente che li rende ancora più visibili in condizioni di scarsa illuminazione.

Per migliorare la leggibilità e l’armonia estetica, John Mayer ha apportato sottili modifiche al display del calendario perpetuo: mentre il numero “31” del quadrante della data è solitamente rosso nei moderni modelli del Royal Oak Calendario Perpetuo, ora è stampato in bianco. Inoltre, i due numeri del “31” sono ora più piccoli e leggermente inclinati per distinguerli dall’adiacente “1”. John Mayer ha anche scelto un colore azzurro per l’indicatore della settimana.

L’indicatore delle fasi lunari a ore 6 completa il design complessivo del quadrante. Per la prima volta, la scritta “Swiss Made” è stampata in bianco nella parte inferiore del quadrante delle fasi lunari anziché sul bordo esterno del quadrante a ore 6. Il quadrante ha poi una cornice in oro bianco 18 carati. La cassa e il bracciale sono stati entrambi accuratamente rifiniti a mano con l’alternanza di smussature satinate e lucide della Manifattura. Gli smussi lucidi sulla lunetta e sulle maglie del bracciale esaltano i giochi di luce creati dall’architettura sfaccettata del Royal Oak. Infine, sulla cornice in oro bianco del fondello in vetro zaffiro sono incise le scritte “Royal Oak Quantième Perpetuel” e “Limited Edition of 200 Pieces.”.

Il Royal Oak Calendario Perpetuo “John Mayer” Limited Edition è dotato del movimento a carica automatica con calendario perpetuo, il Calibro 5134, che fa calare il sipario su una storia iniziata nel 1978. Lanciato nel 2015, il Calibro 5134 ha adattato il movimento del calendario perpetuo a un diametro più ampio della cassa da 41 mm, pur mantenendo un profilo piatto con uno spessore di 4,3 mm.

Supponendo che l’orologio sia mantenuto completamente carico, la data non richiederà nessuna regolazione manuale fino al 2100 per rimanere in linea con il calendario gregoriano. Il calibro batte a una frequenza di 2,75 Hz (19.800 vibrazioni/ora) e ha una riserva di carica di 40 ore. Il fondello in vetro zaffiro dell’orologio rivela le raffinate decorazioni del movimento, tra cui Côtes de Genève, venatura circolare, satinatura circolare e smussature lucidate. La massa oscillante scheletrata in oro rosa 22 carati color rodio è ulteriormente impreziosita da un motivo stampato che richiama l’iconica Tapisserie della Manifattura.

Copyright Image: Sinergon LTD