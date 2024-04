Vacheron Constantin Patrimony 2024

La collezione Patrimony 2024 di Vacheron Constantin celebra il suo ventennale con il lancio di tre nuovi modelli che esaltano il minimalismo e la purezza.

La celebrazione del minimalismo raggiunge nuove vette con il lancio dei tre nuovi modelli della Collezione Patrimony di Vacheron Constantin, presentati con quadranti in argento antico soleil e cinturini in tonalità inedite. Questa serie, iniziata nel 2004, celebra quest’anno il suo ventesimo anniversario.

Riflettendo il retaggio degli anni Cinquanta, la collezione Patrimony ha sempre abbracciato l’essenziale. Con un equilibrio impeccabile tra curve morbide e linee nette, i nuovi modelli continuano questa tradizione con un diametro aggiornato di 39 mm, ideale per ogni polso, e nuove opzioni di personalizzazione che comprendono fondelli che possono essere incisi per un tocco ancora più unico e personale.

Due sono gli orologi a carica manuale, disponibili in oro bianco o oro rosa, un’estetica ripresa dal tipico quadrante convesso, la cui superficie con finitura soleil si veste di una nuova tonalità argento antico. Questa nuance, che conferisce una nota retro, contrasta con l’oro rosa delle lancette sottili tipiche della collezione Patrimony, con gli indici e la minuteria circolare perlata composta da 48 perle d’oro lucidate.

In aggiunta a queste variazioni stilistiche, i cinturini in pelle di alligatore sono disponibili nelle nuove, originali tonalità azzurra e verde oliva, che donano un tocco di freschezza ai segnatempo Patrimony. L’ultimo dettaglio estetico è il fondello chiuso, che consente di personalizzare l’orologio con un testo o un decoro a scelta, delicatamente inciso nell’oro. Nel cuore della cassa batte il calibro 1440 a carica manuale. Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, ha uno spessore di soli 2,6 mm ed è dotato di una riserva di carica di 42 ore.

Il terzo modello, che vanta complicazioni di fasi lunari e calendario retrogrado, è un vero capolavoro di funzionalità e stile. La cassa in oro bianco da 42,5 mm ospita un quadrante che gioca con la luce grazie alla finitura soleil in argento antico, creando un delicato contrasto con l’oro rosa delle lancette e degli indici. Questo modello è animato dal calibro 2460 R31L, un movimento di manifattura a carica automatica che combina l’indicazione delle fasi lunari con un calendario retrogrado, evidenziando la maestria tecnica di Vacheron Constantin.

L’indicazione delle fasi lunari è in una finestrella a ore 6, che è graduata per corrispondere con precisione al ciclo lunare di 29 giorni, 12 ore e 45 minuti, e richiede una correzione solo ogni 122 anni. Il calendario retrogrado è posto nella parte superiore del quadrante. Attraverso il fondello in vetro zaffiro, il calibro di Manifattura mostra l’emblema della Maison: una croce di Malta la cui forma ha ispirato quella della massa oscillante scheletrata in oro.

Fonte: Vacheron Constantin

Copyright Image: Sinergon LTD