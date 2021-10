Vi aiutiamo nelle emergenze dovute a batterie scariche con i migliori avviatori auto professionali

L’avviatore auto professionale è un utilissimo strumento da usare quando l’auto è senza batteria. Può accadere quando laciamo le le luci accese oppure dopo un lungo periodo di fermo. Certo, nell’ultimo caso ci sono i caricabatterie per auto utili a mantenere lo stato di carica, oppure per ricaricare le batterie che sono andate a zero carica.

Ma se ci capita di rimanere senza batteria da soli e senza l’aiuto di qualcuno che ci possa dare una mano con i cavi, ecco che l’avviatore auto professionale, chiamato anche booster, è ciò che fa per noi. Possiamo tenerlo nel bagagliaio, sperando di non doverlo usare, ed utilizzarlo quando serve. Si tratta di uno strumento semplice e leggero, in pratica è un power bank dotato di due pinze collegate a due cavi in grado di rimettere in moto l’auto con la batteria scarica.

Come usare l’avviatore auto

Come abbiamo detto, i booster funzionano sostanzialmente come i power bank che usiamo per caricare gli smartphones. In questo caso è dotato di due pinze, una rossa ed una nera. Se la batteria è scarica, è sufficiente usare l’avviatore auto e collegare la pinza rossa al polo positivo e ovviamente quella nera al polo negativo. A questo punto si dovrebbe riuscire a far partire la vettura. Si potrà quindi scollegare l’avviatore per auto professionale senza spegnere il motore, riporlo in auto e partire. L’avviatore serve infatti solo per i primi istanti, successivamente la batteria viene caricata dall’alternatore. Il consiglio è di mettere in movimento l’auto e fare qualche chilometro per caricarla bene.

Come scegliere l’avviatore auto?

Si tratta di uno strumento importante, quindi è meglio evitare prezzi troppo bassi che solitamente sono abbinati a prodotti scadenti che possono fare brutti scherzi nel momento dell’emergenza. Per scegliere il miglior avviatore auto andiamo a vedere i valori di Ampere (A) e milliampereora (mAh). Molto sinteticamente possiamo dire che l’Ampere esprime la quantità di carica della batteria, mentre il milliampere è la quantità di carica necessaria per erogare la corrente di un milliampere per un’ora. Per entrambe i valori, più ce n’è e meglio è.

Successivamente controlliamo altre caratteristiche come la robustezza dei materiali, la lunghezza dei cavi ed eventuali display che forniscono informazioni di vario genere da parte dell’avviatore auto.

Dove comprare un avviatore auto?

Possiamo comprare il booster nei negozi specializzati di ricambi auto, nella grande distribuzione presso gli ipermercati ma anche su Amazon, dove ci sono davvero tantissimi modelli diversi per tutte le esigenze e i budget di spesa.

Quale avviatore auto comprare?

Veniamo alle nostre scelte, ovvero quelli che secondo noi sono i migliori avviatori auto per qualità prezzo. Come accennato abbiamo scelto quelli con valori A e mAh maggiori, ma comunque con un prezzo accessibile. Abbiamo inoltre scelto quelli che offrono la spedizione gratuita Prime Amazon.

CTEK MXS 5.0 Caricabatterie Automatico

Il Ctek mXS 5.0 è un caricatore di batterie per auto e moto interamente automatico e facile da utilizzare. E’ stato sviluppato per ripristinare, ricaricare e mantenere in carica ogni tipo di batteria 12V. Il Ctek mXS 5.0 è fornito con sia le pinze tradizionali che un set di connettori fissi, particolarmente utili per la connessione a batterie difficili d’accesso.

Caricando le batterie con un caricatore Ctek, il produttore dice che la durata di vita delle batterie aumenta notevolmente, fino a tre volte. Ctek mXS 5 ha una garanzia di fabbrica di 5 anni.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, 5 stelle su 5 con più di 21.000 recensioni.

YABER Avviatore Batteria Auto, 1200 A 15000 mAh Booster

YABER booster può avviare veicoli a 12V (fino a 5,0 L benzina o 4,0 L diesel) in pochi secondi. Adatto per auto e moto, ha dimensioni molto contenute ed è, per questo, facile da trasportare o da tenere nel bagagliaio in caso di emergenza. Non solo: con la porta USB può caricare anche smartphones e computer.

Grazie al robusto involucro e al design impermeabile, questo booter per batteria auto è impermeabile, antishock e antipolvere. Funziona anche come torcia a 4 modalità per le luci LED.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, 4,5 stelle su 5 con quasi 300 voti.

NOCO Boost Plus GB40: avviatore di emergenza

NOCO Boost Plus GB40 avvia le batterie scariche in pochi secondi. Questo avviatore di emergenza per auto portatile, compatto ma allo stesso tempo potente, dispone di una batteria al litio da 1.000 A. Permette di effettuare fino a 20 riavvii con una sola carica ed è indicato per motori a benzina fino a 6 litri e diesel fino a 3 litri.

NOCO Boost Plus GB40 è un avviatore di emergenza per auto, una power bank portatile e una torcia a LED. Ricarica smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di porte USB. Si può ricaricare facilmente in 3 ore tramite qualsiasi porta USB a 2,1 A. È inoltre provvisto di una torcia a LED integrata da 100 lumen con sette modalità di illuminazione, tra cui una luce stroboscopica di emergenza e SOS.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, 4,5 stelle su 5 con più di 40.000 voti

Intec SG2200 Start Go Plus Avviatore d’Emergenza, 12V 2200 PA

SG2200 è l’avviatore d’emergenza professionale in grado di avviare mezzi di medio-alta cilindrata e mettere in moto vetture e veicoli commerciali fino a 3.000cc benzina e 2.800cc gasolio. La batteria sigillata con tecnologia AGM ha una capacità tale da permettere ripetuti avviamenti prima della ricarica.

La sua potente batteria da 20Ah è in grado di erogare ben 2.200A di picco, pari a circa 750A di Avviamento. Le pinze isolate e dotate di treccia di collegamento assicurano ottima presa sui poli batteria, necessaria a far passare l’elevata corrente di spunto. E’ dotato di lampada pivotante con protezione anti-scaricamento, voltmetro analogico, presa di corrente a 12V e presa di corrente USB per mettere sotto carica i vostri apparecchi elettronici.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, 4,5 stelle su 5 con più di 250 voti

Beta 1498LT/12 Avviatore Batteria Auto Portatile Ultraleggero ad Alte Prestazioni

La garanzia di un marchio professionale come Beta. L’avviatore portatile Beta 1498LT/12 ha un peso di soli 2,5 Kg ma è in grado di erogare una corrente di picco di 4000 Ampere grazie alla batteria a polimeri di litio di ultima generazione. Dispone della funzione salvamemoria e inoltre la centralina dell’avviatore è gestita da un microprocessore che previene le inversioni di polarità accidentali, cortocircuiti e dispersioni sul veicolo.

Il Beta 1498LT/12 permette l’avviamento di veicoli anche privi di batteria, semplicemente collegando il dispositivo sul polo positivo e sul negativo dei morsetti batteria. Tramite la funzione Memo è possibile collegare l’avviatore al posto della batteria dell’auto per sostituire la batteria senza creare problemi alla centralina o al body computer. L’avviatore portatile Beta 1498LT/12 dispone di una funzione di test per verificare lo stato della batteria interna, visualizzandone il voltaggio sul display che il livello di carica.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime, 5 stelle su 5

